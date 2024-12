Majoritatea instituțiilor bancare au rețele de bancomate gratuite. De exemplu, în calitate de client Bank of America, puteți folosi gratuit orice bancomat Bank of America. Băncile online nu au propriile rețele de bancomate, dar deseori se asociază cu o rețea mare precum Allpoint sau MoneyPass, astfel încât oamenii să aibă acces gratuit la mii de bancomate din SUA.

Unii furnizori de bancomate pot percepe taxe fie pentru retragerea fondurilor, fie pentru verificarea soldului, în timp ce altele vor permite să verificarea soldului gratuit, dar vor taxa pentru scoaterea numerarului, potrivit Businessinsider.

Tipuri de taxe la bancomate

Va trebui să plătiți taxe la ATM dacă utilizați un aparat în afara rețelei, inclusiv:

Taxe ale băncii: Banca însăși poate percepe o anumită sumă pentru utilizarea unui bancomat din afara rețelei.

Taxe ale furnizorului de bancomate: dacă utilizați un bancomat în afara rețelei, compania care deservește acel aparat probabil va percepe o taxă suplimentară.

Să presupunem că sunteți un client al Bank of America care utilizează un bancomat care nu aparține Bank of America. Bank of America vă percepe 2,50 USD, iar furnizorul percepe 3 USD. În total, veți plăti 5,50 USD pentru retragerea banilor.

Taxe internaționale pentru bancomate: dacă utilizați un bancomat în afara rețelei într-o țară străină, probabil veți plăti o taxă suplimentară. Anumite bănci percep taxa obișnuită pentru ATM în afara rețelei, iar unele percep o taxă mai mare.

Taxe la ATM la băncile naționale

Majoritatea băncilor fizice percep comisioane pentru utilizarea bancomatelor din afara rețelei. Băncile naționale tind să renunțe la taxele ATM-urilor pentru anumite conturi curente sau pot oferi rambursări până la o limită lunară.

Dacă sunteți interesat de o instituție, dar sunteți dezarmat de taxa de la ATM, verificați dacă există o opțiune de cont cu taxă zero ATM. Băncile regionale tind să perceapă taxe mai mici la ATM-uri decât băncile naționale. Nu toate instituțiile regionale au conturi care rambursează taxele percepute de furnizorii de bancomate.

Cum să evitați comisioanele bancare la ATM

Taxele la ATM pot fi evitate. Iată câteva sfaturi pentru a face asta:

Alegeți o bancă fără taxe la ATM. Nu toate băncile percep taxe ATM în afara rețelei. Alegeți una dintre cele mai bune bănci pentru a evita taxele ATM sau găsiți o bancă care are o opțiune de cont curent fără comisioane. Este mai probabil ca instituțiile financiare online să nu aibă taxe la ATM. De asemenea, este posibil să ofere rambursări pentru taxele în afara rețelei prin conturile lor standard.

Alegeți o bancă care rambursează taxele ATM. Chiar dacă o instituție nu vă taxează pentru utilizarea unui bancomat din afara rețelei, furnizorul de bancomate o poate face. Unele bănci rambursează până la o anumită sumă lunar din taxele percepute de un furnizor din afara rețelei. Dacă credeți că veți folosi frecvent bancomate din afara rețelei, căutați o bancă care va rambursa acea sumă.

Alegeți o bancă cu bancomate foarte accesibile. Înainte de a deschide un cont curent, verificați localizatorul ATM-urilor băncii, pentru a vă asigura că aveți în apropiere cât mai multe bancomate.

Retrageți mai mulți bani deodată. O altă soluție este să folosiți bancomatele mai rar. Puteți retrage mai mulți bani deodată, în loc să vizitați frecvent bancomatele și să plătiți mai multe taxe. Dezavantajul este că s-ar putea să vă simțiți inconfortabil având mai mult numerar la voi.

Asigurați-vă că aveți suficienți bani în cont. Pe lângă taxele de la ATM, ar trebui să plătiți și comisioane NSF atunci când retrageți bani. O bancă vă poate percepe comisioane pentru fonduri insuficiente, atunci când scoateți mai mulți bani decât aveți în cont. Pentru a evita această taxă suplimentară, trebuie să cunoașteți soldul contului existent sau să vă asigurați că beneficiați de protecție gratuită împotriva descoperirilor de cont care pot acoperi soldul.