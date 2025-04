Taxa pe stâlp. Într-un climat economic deja tensionat, Guvernul României a decis să reintroducă un impozit controversat, aplicat construcțiilor speciale, cunoscut în trecut sub numele de „taxa pe stâlp”.

Această măsură, resuscitată printr-o Ordonanță de Urgență adoptată joi, este motivată de nevoia de a suplimenta veniturile la bugetul de stat, autoritățile estimând încasări de peste un miliard de lei.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a susținut că măsura este una necesară și eficientă în actualul context bugetar. Totuși, reacțiile din zona economică nu au întârziat să apară.

Critici dure vin din partea specialiștilor care consideră că acest impozit a demonstrat în trecut că are un impact financiar redus, dar creează un efect psihologic negativ asupra investitorilor.

Unii economiști atrag atenția că revenirea la astfel de taxe poate eroda încrederea mediului de afaceri, într-un moment în care stabilitatea este foarte importantă.

Taxa pe stâlp. În paralel cu acest context local, scena internațională a fost zguduită de un nou val de măsuri comerciale anunțate de președintele SUA, Donald Trump.

Administrația americană a impus taxe vamale severe pentru o gamă largă de produse importate din întreaga lume:

Practic, orice produs care pătrunde pe piața americană va fi taxat cu cel puțin 10%, conform declarațiilor liderului de la Casa Albă.

Cristian Păun, economist cunoscut, a criticat această măsură, argumentând că taxa pe stâlp nu este benefică pentru economia românească, având în vedere că nu aduce venituri substanțiale la bugetul statului.

El a subliniat că, în trecut, taxa a fost aplicată fără rezultate semnificative, iar sumele încasate au fost neglijabile.

Mai mult, economistul a adăugat că impunerea acestei taxe în condițiile economice actuale ar reprezenta un stres inutil pentru mediul de afaceri.

În opinia sa, o astfel de măsură ar putea să agraveze mai mult decât să rezolve problemele economice ale țării, în special având în vedere presiunile deja existente asupra companiilor din România.

„Eu consider taxa pe stâlp o aberaţie care, în contextul acesta, nu-şi are nici locul şi nici sensul din punct de vedere al sumei de bani pe care ar putea să o aducă la bugetul statului. Această taxă a mai fost aplicată în România, nu a adus aproape deloc bani la bugetul statul sau sumele pe care le-a adus au fost derizorii. Deci, nu are sens să stresăm acum mediul de afaceri cu o taxă pe stâlp. Dacă într-adevăr te îngrijorează situaţia mediului de afaceri din România, ca urmare a taxelor vamale cu care se va confrunta în perioada următoare, de ce trebuie să vii tu să-l stresezi în plus cu alte taxe? Este o idee foarte proastă. Eu aş renunţa la această taxă, pentru că nici nu aduce bani mulţi la bugetul statului, nici nu rezolvă dezechilibrul bugetar şi, în plus, aduce un stres inutil şi inoportun mediului de afaceri din România”, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Cristian Păun.