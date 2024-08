Țările în care nimeni nu-și dorește să trăiască! Sunt cele mai corupte din lume

Țările în care nimeni nu-și dorește să trăiască. Este deja de notorietate că multe guverne la nivel global nu servesc interesului cetățenilor lor. În aceste țări, funcționarii publici nu reușesc să reziste tentației de a folosi resursele statului pentru propriul câștig personal, generând astfel cele mai corupte țări din lume.

Auzim adesea acest cuvânt în legătură cu țările în care au loc multe tulburări civile, cu economii stagnante și cu o deficiență a programelor de asistență socială. Și astfel, cele mai frumoase țări din lume devin cele mai corupte.

Lucruri precum nepotismul, luarea sau darea de mită și manipularea proceselor pentru a câștiga licitații sau licitații guvernamentale sunt forme comune de corupție. În timp ce multe dintre cele mai corupte țări din lume sunt națiuni în curs de dezvoltare, câteva națiuni dezvoltate se luptă și cu acest flagel. În acest ghid, veți găsi o listă detaliată a celor mai corupte țări din lume, bazată pe înregistrările Indexului Corupției Transparency International, potrivit Theboutiqueadventurer.

Cele mai comune forme de corupție

Lucruri precum nepotismul, luarea sau darea de mită și manipularea proceselor pentru a câștiga licitații guvernamentale sunt forme comune de corupție. Deși unele dintre cele mai corupte țări din lume sunt națiuni în curs de dezvoltare, există și națiuni dezvoltate care se luptă cu acest flagel.

1. Somalia

Conflictul în curs, insecuritatea și lipsa unui guvern central au menținut Somalia în primele trei cele mai corupte țări din lume în ultimii doi ani. Asociați asta cu flagelul pirateriei și aveți o criză.

Corupția are foarte mult de-a face cu aceste probleme socio-economice care îi afectează atât pe localnici, cât și pe turiști. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, peste 70% din activele guvernamentale ale Somaliei au fost exploatate și deturnate pentru câștiguri private.

2. Sudanul de Sud

În ciuda faptului că este cea mai tânără țară din lume, liderii guvernamentali din Sudanul de Sud au fost acuzați de același nivel de corupție ca și cele mai corupte țări din lume. Această țară bogată în petrol a devenit republică la 9 iulie 2011. Curând a intrat în război civil, în decembrie 2013.

Corupția oficialilor guvernamentali a prosperat. Se spune că liderii Sudanului au deturnat peste 74 de milioane de dolari în ultimii doi ani. Președintele, Salva Kiir, a recunoscut că peste 4 miliarde de dolari au fost jefuite de la stat din 2012 prin patronaj, delapidare și corupție birocratică.

3. Siria

Războiul civil sirian a izbucnit ca parte a unei mișcări mai ample în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. „Primăvara Arabă” a fost geneza conflictului aflat în desfășurare în Siria între forțele militare insurgenți.

Războiul a dus la un aflux de fonduri și arme și la ajutor din partea instituțiilor internaționale. Dar aceste fonduri au fost prost gestionate datorită oficialilor corupți. Cele mai răspândite forme de corupție în Siria includ mita.

4. Venezuela

Deținând peste 300 de miliarde de barili de petrol, bogățiile Venezuelei în petrol și alte resurse naturale au dus la revolte politice, o criză socio-economică și corupție. Insecuritatea alimentară, supra-aglomerarea și deteriorarea infrastructurii din Venezuela au agravat situația din țară.

Oficialii guvernamentali au fost acuzați de infracțiuni, precum traficul de droguri. Se spune că unele dintre aceste fonduri obținute ilegal au sprijinit campania prezidențială a președintelui Maduro din 2013.

5. Yemen

Războiul civil de nouă ani din Yemen a fost adesea numit un război proxy între Arabia Saudită și Iran. Conflictul din Yemen a creat o criză umanitară, iar copiii sunt cei mai afectați. Peste jumătate de milion de copii sub cinci ani suferă de malnutriție severă, iar un copil sub cinci ani moare la fiecare 10 minute.

Rețelele de patronaj conduc afacerile civile ale țării, ceea ce duce la un număr mare de „lucrători fantomă” și pune o presiune sporită asupra bugetului statului. Această rețea supraveghează, de asemenea, contractele guvernamentale și exploatează întreprinderile mici prin amenzi arbitrare.

6. Burundi

În ciuda multor eforturi în direcția transparenței și a unei bune guvernări, corupția este încă răspândită în Burundi. Activitățile ilegale, cum ar fi mita, ajung de la oficialii de rang înalt la angajații publici. Eșecul țării de a lupta împotriva corupției în mediile politice și sociale menține Burundi în fruntea acestei liste.

7. Guineea Ecuatorială

Problemele de corupție din Guineea Ecuatorială provin de la un guvern autoritar. Și de la un președinte a cărui rețea de acoliți trăiește din veniturile din petrol ale țării. Gestionarea defectuoasă a fondurilor și lipsa statului de drept au dus la corupție și detenții arbitrare, tortură și procese neloiale.

În 2021, un tribunal francez l-a găsit vinovat pe fiul președintelui și vicepreședintele Guineei Ecuatoriale, Teodoro Obiang Mangue, pentru infracțiuni de delapidare. În 2021, a French court found the President’s son and Vice President of Equatorial Guinea, Teodoro Obiang Mangue, guilty on embezzlement charges. He was most guilty of flaunting his wealth on social media — he owned a Rolls-Royce Phantom, two Bentleys, a Maybach, a Porsche, a Ferrari, a Maserati, and two Bugattis.

8. Haiti

Haiti se află într-o criză socială interminabilă, după cutremurul din 2010. Țara nu și-a revenit după devastările economice și de infrastructură cauzate de dezastru.

Începând cu 2011, bandele organizate și armate și-au extins teritoriile pe care le țin sub control, iar stabilitatea politică s-a înrăutățit, culminând cu asasinarea fostului președinte Jovenel Moïse, în iulie 2021.

9. Coreea de Nord

Nu se cunosc prea multe despre Coreea de Nord din cauza regimului său dictatorial. Acest lucru a condus la o lipsă de transparență în ceea ce privește securitatea alimentară și drepturile omului, ceea ce, la rândul său, a permis răspândirea corupției. Deși Kim Jong Un a promis că va combate „fără milă” flagelului corupției, corupția a fost înrădăcinată încă din anii 1990.

Un raport Trace International a clasat Coreea de Nord pe ultimul loc pe o listă de 194 de țări. Acest lucru se întâmplă după ce țara a obținut scoruri destul de ridicate în ceea ce privește riscul pentru patru indicatori cheie.

10. Libia

Libia este o altă țară profund afectată de „Primăvara Arabă” la mai bine de un deceniu de la izbucnirea revoltei, în 2011. După uciderea liderului său, Muammar Gaddafi, Libia a fost afectată de tulburări civile între diferite facțiuni.

De atunci, tulburările au distrus sistemul politic al țării. Acest lucru, pe lângă monitorizarea ineficientă a corupției și complicitatea liderilor politici, a făcut ca Libia să fie una dintre cele mai corupte țări din lume.