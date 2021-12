Propietarii de hoteluri, cabane, pensiuni și restaurante planifică deja ultimele detalii pentru marea petrecere de Noul An, însă prețurile actuale sunt amețitoare. Astfel că oamenii au ajuns să se intereseze de ofertele din alte țări europene pentru Revelionul din 2021.

Poiana Brașov, de cinici ori mai scumpă decât Austria

De exemplu Gabriel, un cetățean din Cluj, a remarcat că unele hoteluri din Poiana Braşov au preţuri de cinci ori mai mari decât hoteluri din Austria. Acesta intenţiona să îşi petreacă sărbătorile de iarnă în România, dar a descoperit recent că există oferte atragătoare și-n alte țări europene. Gabriel a specificat că Austria are oferte generoase, la fel și Franţa şi Elveţia.

„Căutând pe Booking oferte pentru Revelion am găsit în Poiana Braşov o cameră la peste 15.500 de lei şi alta la peste 11.000 de lei, în perioada 29 decembrie – 2 ianuarie, ambele la hoteluri de 4 stele. Am avut noroc că prietena mea a ţinut să caute şi în Austria, doar aşa de curiozitate, iar surpriza a fost totală. Am găsit exact în aceeaşi perioadă camere în hoteluri tot de 4 stele şi nu oriunde, ci la Innsbruck, una din ele de vreo cinci ori mai ieftin, la puţin peste 3.000 de lei. Oricât ai prefera să stai acasă, la tine în ţară, cum să te duci în condiţiile astea la Poiana Braşov? De banii ăştia am asigurat de cinci ani Revelionul în Austria şi mai rămân cu ceva. Sau în loc să mă duc doar cu prietena, mergem 10 în Austria”, a spus acesta.

„Chiar voiam să-mi fac sărbătorile în ţară”

Gabriel a explicat că diferențele mari de preț dintre România și alte țări europene l-au determinat să aleagă Revelionul în străinătate. Acesta susține că și-ar fi dorit să sărbătorească Noul An în țara natală pentru a-i ajuta pe oamenii din industria HoReCa, puternic afectați de inflație și de perioada epidemică, însă condițiile și tarifele mari l-au făcut să se răzgândească.

„Putem de banii ăia să mergem toată gaşca în Austria şi să ne petrecem Revelionul. Iar condiţiile nu se compară, acolo 4 stele chiar sunt 4 stele, nu e ca la noi. Păcat, chiar voiam să-mi fac sărbătorile în ţară şi mă gândeam la cât a îndurat HoReCa din cauza lockdown-ului, dar se pare că sunt neserioşi la preţurile astea. Înţeleg că vor să-şi scoată pârleala, dar nimic nu justiifică preţuri peste cele din Austria, ca să nu mai zic că sunt de trei sau patru ori mai mari”, a explicat acesta pentru adevarul.ro.