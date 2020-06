Targul este organizat de Departamentul Provincial al Comertului Zhejiang China, gazduit de Zhejiang Broad International Convention and Exhibition Co., Ltd. si de Casa Romano-Chineza iar sustinut de NOUVELLES D’EUROPE si PHOENIX TOUR SRL.

Pe aceasta cale va invitam sa participati la aceasta expozitie online, iar pentru inregistrare va rugam sa ne trimiteti datele dumneavoastra de contact: nume firma, nume persoana participanta, functia, date de contact (numar telefon,adresa mail), domeniu de activitate, website firma.

Inregistrarea si participarea firmei este gratuita, puteti trimite solicitare catre adresa de mail: [email protected]

In functie de activitatea dumneavoastra va rugam sa specificati domeniul de activitate /productie interesat iar noi putem sa va gasim cele mai potrivite firme productoare/fabrici.

Totul se va desfasura online pe platforma ZOOM, va rugam sa instalati aplicatia pe calculator sau telefon si sa va faceti contul de utilizator, ulterior cu cateva zile inainte de inceperea targului veti primi datele de logare/Meeing ID pe mail.

Contact: [email protected]