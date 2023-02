În acest context, Tănase Stamule trage un semnal de alarmă și spune că România pierde cam un miliard de Euro pe an din cauza acestei probleme.

„Astăzi în România aproape că nu se mai produce carne de porc. Aproape toate mezelurile pe care le cumpărăm, deși procesate la noi în țară, sunt făcute cu carne de import.

De ce se întâmplă asta? Fiindcă suntem prea lași să oprim pesta porcină! Fiindcă nu reglementăm creșterea porcilor in gospodării de frica a câtorva zeci de primari care fac scandal. Fiindcă trăim intr-un blocaj cultural în care reziliența națională venea de la porcul crescut în curte.

Din cauza indeciziei legate de pesta porcină, România pierde cam un miliard de Euro pe an. Tot ce trebuie să facă statul este să spună că oricine crește peste 3-5-7 porci in curtea sa, dacă vrea să îi vândă trebuie să respecte niște reguli de calitate și să se autorizeze. Tu, țăran, vrei să crești porci pentru consumul familiei nu e nicio problemă. In momentul în care vrei însă să faci afaceri, trebuie să respecți regulile jocului.

Până nu vom decide ce facem cu pseudo negustorii de porci, care împraștie necontrolat pesta prin țară, nicio firmă serioasă nu va reîncepe producția industrială de frică să nu piardă toata investiția prin apariția vreunui focar.

Până atunci, cei ce trebuie să decidă și nu o fac, o să ne povestească de conspirațiile mondiale, bombele biologice și alte povești prin care să își justifice propria neputință.

Partea tristă este că foarte mulți analfabeți funcționali ii vor crede…”, a scris acesta pe Facebook.

PNL critică incapacitatea Ministerului agriculturii şi a ANSVSA de a combate extinderea bolii

”De aproape cinci ani, pesta porcină africană face ravagii în România, iar autorităţile responsabile pentru combaterea acestei epidemii se demonstrează incapabile în gestionarea acestei probleme. În majoritatea statelor europene, unde au fost înregistrate focare, epidemia de pestă porcină a fost gestionată responsabil, cu instrumente moderne şi eficiente, iar, astăzi, numărul de cazuri le numeri pe degetele de la o mână. În România, ANSVSA nici nu mai comunică oficial numărul de focare şi efectivele sacrificate de fermieri, pentru a ascunde problema de ochii opiniei publice. Ministerului agriculturii se laudă că dă subvenţii sau scheme de ajutor pentru fermieri, însă nu spune că produsele de origine animală nu ajung la consumatori, ci sunt distruse din cauza epidemiei.

Mai grav este faptul că, de ceva vreme, a reapărut o altă provocare, gripa aviară, care distruge deja fermele de păsări ale mai multor fermieri români. Numai la Codlea au fost sacrificaţi recent peste 200 de mii de curcani, din fermele româneşti. Cine ştie câte alte ferme de păsări vor mai fi afectate, în condiţiile în care autorităţile se mărginesc la a lua probe de laborator şi a plăti ceva despăgubiri, fără să ceară asistenţa tehnică şi financiară a Uniunii Europene şi fără să pună în aplicare măsuri eficiente de combatere a epidemiei. Ori, în acest context, oare de ce ne mai întrebăm că în magazinele din ţară găsim într-o proporţie covârşitoare carne de porc şi de pasăre din import, ouă scumpe, unt şi brânză cu sisteme de alarmă, ca la bijuterii?

De aceea, trag un puternic semnal de alarmă care, sper eu, să scoată din amorţeală autorităţile române responsabile de gestionarea celor două boli care afectează fermierii români, până nu este prea târziu. Nici Ministerul Agriculturii şi nici ANSVSA nu trebuie să reinventeze roata pentru a combate eficient extinderea bolilor, ci trebuie să adopte măsuri consacrate în Uniunea Europeană, să solicite sprijin tehnic şi financiar şi, cel mai important, să nu mai facă eforturi să ascundă problema de ochii opiniei publice.”, spunea deputatul PNL Nicolae Giugea.