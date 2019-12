Cercetătorii din San Francisco, de la Universitatea din California au prezentat cele mai noi detalii tehnice referitoare la consecințele fumatului electronic. Aceștia au realizat un studiu întins pe o perioadă de aproximativ trei ani, pentru a ajunge la rezultate concludente. În final, concluziile sunt clare.

Utilizatorii de țigări electronice au parte de un risc major de a ajunge să sufere de boli la plămâni, precum astm, bronșită, emfizem și nu numai.

”Ce am descoperit este că, pentru utilizatorii de țigări electronice, șansele de a dezvolta boli de ficat sunt crescute cu aproximativ o treime, chiar și după ce am monitorizat consumul de tutun și am avut în vedere istoricul clinic și informațiile demografice.”, a explicat autoarea Stanton Glantz într-o declarație.

”Am concluzionat că țigările electronice sunt dăunătoare de unele singure, iar efectele sunt independente de fumat produse tradiționale cu tutun.”, a mai spus autoarea.

Un risc mai ridicat a fost găsit printre oamenii care combină vapingul cu țigări tradiționale. Asta expune utilizatorii la riscurile ambelor activități într-o combinație foarte periculoasă. În final, fumatul și vapingul împreună sunt mai periculoase decât fumatul de unul singur.

Peste 1.000 de cazuri de boli pulmonare în 2019

Circa 1.300 de cazuri de boli pulmonare severe asociate cu folosirea ţigărilor electronice au fost raportate în SUA, începând cu luna martie a anului 2019 şi practic toţi pacienţii au fost spitalizaţi.

Unul sau mai mulţi aditivi din infuziile lichide sunt bănuiţi că provoacă îmbolnăviri, însă analizele de laborator nu au reuşit deocamdată să îi identifice.

Mai multe oraşe din Statele Unite intenţionează să adopte sau au votat deja interdicţii ce vizează ţigaretele electronice, fie totale, fie doar în cazul produselor aromate, cu scopul de a-i împiedica pe tineri să înceapă să consume astfel de produse.

