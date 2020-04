Cu un design rafinat Falcon Wing, smartphone-ul se pliază și se deschide perfect, îmbinând funcționalitatea tabletei cu portabilitatea și caracterul compact al unui smartphone. Pliat, Huawei Mate Xs este un smartphone puternic cu ecran dublu, cu un ecran principal de 6,6 inci și un ecran secundar de 6,38 inci. Desfăcut, smartphone-ul devine o tabletă de 8 inci care oferă o experiență de vizionare inegalabilă într-o multitudine de scenarii de lucru și de divertisment din diverse domenii, inclusiv Social Media, video și audio, citit, gaming, cumpărături sau productivitate.

Huawei Mate Xs păstrează design-ul unic Falcon Wing al predecesorului său, Huawei Mate X, care cuprinde peste 100 de piese integrate armonios. Mecanismul pliabil le permite utilizatorilor să comute între modurile tabletă și smartphone. Astfel, se pot bucura de funcționalitățile a două dispozitive într-unul singur, atât pentru activități profesionale, cât și pentru activități de entertainment sau socializare.

Cu funcția inteligentă Multi-Window integrată în Huawei Mate Xs, multitasking-ul devine mai ușor ca oricând, datorită ecranelor duble și ferestrelor plutitoare.

Ce este Multi-Window și cum ajută la sporirea productivității?

Multi-Window permite afișarea simultană a două aplicații, ceea ce înseamnă că utilizatorul poate vizualiza inbox-ul și scrie un email în același timp. Astfel, productivitatea este semnificativ îmbunătățită.

În plus, Huawei Mate Xs suportă Floating Windows – mici suprapuneri care pot fi plasate deasupra a două aplicații deschise pentru a efectua sarcini simple – ceea ce înseamnă că aplicațiile în funcțiune nu vor fi oprite. Cu Floating Windows, utilizatorii vor putea trece rapid de la o sarcină la alta.

De exemplu, atunci când notificarea WeChat apare în timpul unei redări video, utilizatorul poate atinge notificarea pentru a deschide o fereastră plutitoare și a vizualiza mesajele. Această funcție le permite utilizatorilor să răspundă la mesaje și să vizioneze videoclipuri sau să joace jocuri simultan, fără a ieși din interfață.

Huawei Mate Xs le aduce utilizatorilor o experiență de vizionare unică și captivantă datorită ecranului FullView, oferind o imagine mai mare și mai clară a filmelor sau jocurilor, în comparație cu un dispozitiv standard.

Veștile bune nu se opresc aici. Huawei Mate Xs aduce utilizatorul mai aproape de aplicațiile preferate și de datele din telefonul vechi

Huawei Mate Xs este echipat cu Android, Huawei Mobile Services și Huawei AppGallery. Acestea sunt perfect compatibile cu cele mai populare aplicații din zona de banking (Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24Pay), știri sau divertisment (Cinemagia, Ziare.com, Știrile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online), shopping (Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman, Carzz.ro, Jobzz.ro sau Okazii.ro) sau operatori locali (My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania).

Cel de-al treilea magazin de aplicații din lume, Huawei AppGallery, vine cu securitate și protecție completă, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației. Toate aplicațiile trec printr-un test strict de verificare pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase. Aceasta dispune de un sistem de evaluare a vârstei pentru a crea un mediu sigur pentru copii, eliminând aplicațiile care nu sunt potrivite pentru vârsta lor.

Pe lângă accesul la aplicațiile preferate, Huawei Mate Xs îi oferă utilizatorului posibilitatea de a-și transfera în câțiva pași simpli toate datele din vechiul telefon. Aplicația Phone Clone permite personalizarea noului telefon achiziționat cu ușurință prin migrarea resurselor din vechiul telefon, folosind transferul super-rapid cu viteze de până la 1 GB pe minut. Procesul poate fi realizat foarte ușor, indiferent de sistemele de operare (iOS sau Android), atât pe smartphone-ul nou, cât și pe cel vechi.

Pentru a începe procesul de transfer de date, utilizatorul trebuie să descarce sau să deschidă Phone Clone pe ambele dispozitive, dacă acesta este deja instalat. Toate smartphoneurile HUAWEI noi vin cu aplicația Phone Clone preinstalată. Pentru a descărca aplicația, acesta trebuie să intre în magazinele de aplicații disponibil în telefon. Pentru modelele HUAWEI, aplicația este disponibilă și în magazinul Huawei AppGallery.

Ulterior, utilizatorul trebuie să deschidă aplicația și să atingă „Acesta este noul telefon”. Apoi, trebuie să acceseze aplicația Phone Clone de pe telefonul vechi (poate fi găsită pe alte platforme de distribuție de aplicații) și să apese „Acesta este telefonul vechi”. Urmează conectarea celor două telefoane, folosind telefonul vechi pentru a scana codul QR afișat pe noul telefon. Urmează colectarea datelor pe care dorește să le transfere de pe telefonul vechi pe cel nou. Phone Clone permite utilizatorilor să selecteze ce aplicații și ce date doresc să transfere pe noul telefon, în loc să copieze întregul dispozitiv. Acest lucru nu numai că economisește timp, dar reduce și spațiul folosit. Odată ce transferul este finalizat, noul dispozitiv este deja customizat.