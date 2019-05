Doar in ultimii doi ani au fost create si colectate 90% din datele actuale din intreaga lume. Iar volumul acestora creste exponential. Potrivit firmei de analiza IDC, pana in 2025 volumul de date va creste cu 61%, ajungand pana la 175 zettabytes, cu volume egale de date atat in cloud, cat si in data centers.

Totul se desfasoara ultra-rapid. Daca in ultimele doua-trei decenii, companiile s-au straduit sa implementeze sisteme IT tot mai performante, menite sa automatizeze procesele organizationale si colectarea de date, in ultimii cativa ani, numarul aplicatiilor de mobile si tablete a explodat pur si simplu, iar volumul de date colectat de acestea a inregistrat o crestere uriasa. Fiecare utilizator devine un creator de date. Volumul de date produs la nivel mondiat se dubleaza in perioade din ce in ce mai scurte. Potrivit analistilor, viitorul va aduce cu siguranta un ritm de crestere al acestora prin lansarea tehnologiilor 5G si prin implementarea tehnologiilor Internet of Things.

Cu toate acestea, un volum foarte mare de date ramane nevalorificat. 90% dintre informatiile stocate nu sunt citite, arata Forrester. Din acest motiv au si ajuns sa fie considerate “noul aur” al lumii. Google, Facebook, Uber, Amazon sunt doar cateva dintre companiile care se lupta sa acapareze o cat mai mare parte din aceasta uriasa baza de date.

Cum pot fi valorificate aceste date?

Asadar, detinem datele, dar cum valorificam aceasta resursa pentru a ne aduce profit? Pentru a raspunde acestei necesitati s-au dezvoltat o serie de solutii de vizualizare si analiza. Compania cea mai inovatoare in acest domeniu este Tableau Software, unul dintre principalii furnizori la nivel mondial de sisteme pentru analiza si vizualizarea datelor.

Cum functioneaza Tableau Software? Sa spunem ca ai nevoie de realizarea unui raport, iar sursele de informatii sunt de diferite tipuri: fisiere excel, baze de date, surse online de informatii. Prin tehnologii de tipul NLP (Natural Language Processing), Tableau Software poate sa raspunda intrebarilor tale de business. Tastezi intrebari simple in limbaj comun, iar softul va raspunde prin vizualizari usor de inteles de ochiul uman: tabele, grafice interactive.

Tehnologia Ask Data a revolutionat domeniul analizei de date. Utilziatorii nu trebuie sa aiba cunostinte tehnice, ci doar sa inteleaga procesul de business. Acestia pot chestiona direct datele, primind in schimb un raspuns instantaneu si usor de inteles.

Solutiile de data analytics sunt o adevarata mina de aur pentru utilizatorii din intreaga lume, inclusiv din Romania, intrucat reprezinta un instrument extrem de util de crestere a profitabilitatii, de castig de market share si de reducere a timpului de decizie. Iar dinamica evolutiei acestui domeniu este foarte mare.

Ocazia perfecta pentru a face cunostinta cu cea mai buna tehnologie in analiza datelor e data de 29 mai, data la care btProvider organizeaza impreuna cu Tableau Software unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen din Romania: Tableau Cinema Day. Cu ocazia acestui eveniment, reprezentanti ai unor companii romanesti vor vorbi despre modul in care analiza datelor a revolutionat si schimbat in bine organizatia lor.

btProvider este una dintre cele mai cunoscute companii de analiza de date din Romania, partenerul oficial cu statut Silver al tehnologiei Tableau Software in Romania. Are experienta locala si internationala in ceea ce priveste analiza de date in toate domeniile industriei, precum: bancar, telefonie, retail, online, gaming, betting, transport, farmaceutice.

