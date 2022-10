Peste 1.600 de sucursale bancare din Australia s-au închis la nivel național în ultimii șase ani, arată cele mai recente date. Cel puțin 300 de sucursale au fost desființate doar în ultimul exercițiu financiar.

Cele mai recente date ale Australian Prudential Regulation Authority (APRA) au dezvăluit că în exercițiul financiar încheiat în iunie 2022, 96 de sucursale bancare au fost închise în NSW, 57 în Queensland și 88 în Victoria, informează ABC.au.

Raportul APRA a recomandat băncilor să-și îmbunătățească protocoalele de închidere a sucursalelor și comunicarea cu clienții, remarcând preferința din ce în ce mai mare a clienților pentru serviciile bancare online.

Numărul sucursalelor bancare la nivel național a scăzut cu aproape 30% în ultimul an

Închiderea sucursalelor din acest an reprezintă o scădere cu 7% a numărului de servicii bancare la nivel de sucursală în întreaga țară.

Între anii 2017 și 2022, numărul sucursalelor bancare la nivel național a scăzut cu aproape 30%. Datele pe ultimii șase ani au inclus și închiderile temporare ale unor sucursale și servicii bancare între 2020 și 2021, când măsurile anti- COVID au forțat multe bănci să-și închidă porțile.

Băncile investesc mult în funcționalitatea digitală

Un purtător de cuvânt al Asociației Băncilor din Australia a declarat că băncile „investesc mult în funcționalitatea digitală și în securitatea așteptată de numărul tot mai mare de clienți digitali”.

„Băncile australiene înțeleg că există, totuși, clienți care au nevoie de servicii face-to-face și clienți care au nevoie de sprijin suplimentar în tranziția la serviciile digitale”, a declarat acesta.

Mai bine de 200 dintre cele mai recente închideri de sucursale au fost în orașe metropolitane.

Decizia de închidere a unor sucursale are loc în condițiile în care numărul australienilor care folosesc serviciile bancare online a crescut foarte mult, raportul indicând că 89% dintre aceștia au folosit serviciile bancare online.

Raportul a menționat și că accesul la sucursale bancare și la ATM-uri a fost esențial pentru mulți australieni care au nevoie de sprijin pentru a-și finaliza operațiunile bancare.

Urmează mai multe închideri

Datele furnizate de Financial Sector Union, care reprezintă lucrătorii din industria financiară, au arătat că numai Australia and New Zealand Banking Group a închis 54 de sucursale în 2021 și 2022, iar Westpac a închis sau a anunțat închiderea a 145 de sucursale. Westpac a anunțat sindicatului planurile de a închide 23 de sucursale chiar luna aceasta. Cu toate acestea, băncile vor „rămâne un partener-cheie în comunitățile regionale, pentru a se asigura că toți clienții au acces la serviciile respective”.

ATM-urile au fost închise

Mai mult de 1.345 de bancomate au fost închise la nivel național, anul trecut, cu 402 închise în NSW, 259 în Queensland și 362 închise în Victoria – o scădere de 17% într-un an.