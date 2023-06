Importurile de petrol rusesc în India au atins nivelul record de aproximativ 1,95 milioane de barili pe zi (bpd) în luna mai. Asta, în timp ce importurile din Irak şi Arabia Saudită au scăzut, arată datele publicate de surse din industrie, analizate de Reuters.

India, al treilea mare consumator şi importator de petrol din lume, cumpără peste 80% din petrol de pe pieţele externe.

După ce Occidentul a impus sancţiuni Rusiei în urma invadării Ucrainei, rafinăriile din India s-au axat pe procesarea ţiţeiului rusesc.

40% din țiței este din Rusia

În mai, aproximativ 40% din ţiţeiul importat de India a provenit din Rusia, în timp ce importurile din Irak s-au situat la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, iar cele din Arabia Saudită la cel mai redus nivel din septembrie 2021, conform analizei Reuters.

India a importat luna trecută 801.400 bpd de ţiţei irakian, în scădere cu 13,7% faţă de aprilie, în timp ce livrările din Arabia Saudită au scăzut cu 15%, la 616.100 bpd.

Per ansamblu, importurile Indiei de petrol au crescut uşor în mai, la 4,8 milioane de barili pe zi.

Importurile Indiei rămân ridicate

Analiştii se aşteaptă ca importurile Indiei de ţiţei rusesc să rămână ridicate, preţul fiind mult mai scăzut decât pentru ţiţeiul din Orientul Mijlociu.

În aprilie, preţul final la cumpărător pentru o tonă de petrol rusesc a fost de aproximativ 500 de dolari, cel din Irak a costat 570 de dolari, iar cel din Arabia Saudită – 637,40 dolari.

În urma majorării achiziţiilor de petrol ieftin rusesc, ponderea importurilor din Orientul Mijlociu – tradiţional principala sursă a Indiei – a ajuns la nivelul scăzut record de 39% în mai, de la 44% în aprilie.

După ce Rusia a invadat Ucraina, Statele Unite și unii aliați au impus Rusiei sancțiuni considerate printre cele mai dure. Acestea s-au înăsprit de-a lungul timpului și includ limitări ale capacității Rusiei de a face schimburi cu lumea exterioară, interzicerea multor importuri de tehnologie, boicotarea produselor energetice rusești și plafonarea prețului la petrolul rusesc, pentru a nu mai alimenta pușculița de război a Moscovei.

Dar Rusia nu renunță. „Rusia nu se află sub genul de presiune pe care SUA au anticipat-o din punct de vedere economic”, a declarat Ian Bremmer, președintele Grupului Eurasia. „Se află sub presiune militară mai mult decât și-a imaginat America. Dar nu și sub presiunea economică”, a subliniat expertul, în cursul lunii mai.