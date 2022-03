Susțin rușii războiul lui Putin?

Sursă: Dreamstime

Toată lumea dă vina pe Putin pentru războiul din Ucraina și insistă că acesta nu are nimic de-a face cu rușii înșiși. Putin e nebun, e Hitler, e bolnav în fază terminală și nu mai are discernământ. Putin de acum nu mai e cel de acum 10 ani. Am tot auzit în ultimele zile aceste păreri, fie livrate ca certitudini, fie ca descoperiri ale unor experți în sănătate sau spionaj.