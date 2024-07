Poliția Română a emis un comunicat de presă în care demontează pas cu pas toate afirmațiile făcute de Cosmin Andreica, șeful sindicatului Europol, referitoare la Ordonanța de Urgență nr. 84 și scandalul legat de testarea antidrog a șoferilor.

În comunicatul de presă, reprezentanții Poliției Române au subliniat necesitatea acestor clarificări instituționale pentru a asigura o informare corectă a cetățenilor.

Ei au criticat afirmațiile publice făcute de domnul Andreica, descris ca fiind un polițist fără experiență în domeniul rutier și cu o experiență redusă în domeniul ordinii și siguranței publice.

Poliția Română a menționat că astfel de declarații pun în ridicol munca asiduă depusă de colegii lui Andreica și de membrii sindicatului pe care îl reprezintă.

Poliția Română a vorbit despre prima informație transmisă de Andreica. Ei au făcut trimite la declarația potrivit căreia în situația în care ești depistat la testarea preliminară în stradă, cu un rezultat pozitiv, se înregistrează un dosar penal. În plus, rămâi fără dreptul de a conduce pe drumurile publice până la sosirea rezultatului.

Un alt doilea subiect adus în discuție este legat de faptul că permisele de conducere vor fi retrase de polițiști fără a exista indicii ori prezumții rezonabile că șoferul se află sub influența unor substanțe interzise. În acest sens, oamenii legii au amintit că, în Ordonanța de Urgență a Guvernului 84 din 2024, au fost introduse criterii clare pentru efectuarea testării cu drugtest în trafic.

Concret, prin actul normativ amintit, s-a extins cadrul de aplicare a acestei măsuri administrative (retragere permis). Măsura e valabilă și în situațiile în care conducătorul unui autovehicul, titular de permis de conducere, refuză să respecte obligația legală de a se supune testării. Acest pas se are în vedere pentru stabilirea consumului de substanţe psihoactive. În plus, este vizată și concentraţia de alcool în aerul expirat, la solicitarea poliţistului rutier. Acest lucru se întâmplă deși este identificat în trafic având:

„Prin urmare, polițistul nu testează aleatoriu șoferii, așa cum susține domnul Andreica, respectiv „chestiunea cu 72 de ore intervine atunci când polițistul nu are niciun fel de indiciu că tu ai consumat sau te afli sub efectul unor substanțe interzise”, ci doar cei care se regăsesc într-una dintre situațiile de mai sus. Acest lucru întărește obiectivul structurilor Ministerului Afacerilor Interne de a lupta eficient împotriva pericolului reprezentat de șoferii care conduc sub influența substanțelor interzise sau a alcoolului”, se mai spune în comunicat.