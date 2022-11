Traian Băsescu a împlinit 71 de ani. EBA i-a făcut o surpriză de proporții de ziua lui

Traian Băsescu este în culmea fericirii! Fostul președinte al României a împlinit vineri, 4 noiembrie 2022, onorabila vârstă de 71 de ani. Cu ocazia acestei zile, Traian Băsescu a fost luat prin surprindere de fiica lui cea mică: Elena, poreclită „Eba”, și de copiii ei.

Bruneta și-a surprins tatăl cu un tort mare, sub formă de inimă, glazurat cu roșu, pe care a scris „La mulți ani, bunicule”, însă nu a scris pe tort și vârsta pe care a împlinit-o Traian Băsescu, așa cum se face la zilele de naștere. Vedeta a postat o fotografie cu tortul surpriză pe contul ei de Instagram. Alături de acea poză, ea a atașat melodia „Tăticul meu, fetița mea”, cântată de Florin Salam și de fiica lui, Betty Blue.

Elena Băsescu a postat apoi și o fotografie în care se îmbrățișează cu tatăl ei. Traian Băsescu zâmbește cu gura până la urechi, iar fericirea i se poate citi în ochi. De ziua de naștere a fostului președinte al României, Eba a decis să poarte o rochie scurtă, albastru deschis, iar tatăl ei a purtat o cămașă în aceeași culoare. La această poză, Elena Băsescu a atașat celebra melodie de la Avicii „The Nights”.

„When you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you’re afraid. (Când vei îmbătrâni, inima ta sălbatică va trăi pentru zile mai tinere. Gândește-te la mine dacă ți-e frică vreodată)”, sunt versurile pe care Elena Băsescu i le-a dedicat tatălui ei.

Elena Băsescu a fost surprinsă în ipostaze tandre cu noul său iubit

Eba are multe motive de bucurie. Are trei copii frumoși, părinții ei sunt sănătoși, iar după două căsnicii eșuate, prima cu Bogdan Ionescu, cu are doi copii, și a doua cu Cătălin Gheorghe, din care a rezultat încă un copil, și-a găsit fericirea. Cu puțin timp în urmă, aceasta a fost surprinsă împreună cu iubitul său în ipostaze tandre. Eba s-a concentrat o bună perioadă pe creșterea celor trei copii, însă acum are un nou iubit! Când au început să iasă la iveală informații despre el, fostul europarlamentar l-a ascuns de ochii curioșilor și i-a dat unfollow pe Instagram. Recent, după ce a fost surprinsă alături de el, s-a aflat că nu ar fi vorba despre nimeni altul decât George Stanciu, poreclit și „Mardare”, fost consilier local în Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Zilele trecute, cei doi au fost văzuți într-un restaurant din București în compania prietenilor. Nu s-au sfiit să își arate afecțiunea în public. După miezul nopții, au plecat împreună, cu mașina ei. Înainte să iasă la iveală faptul că au o relație, fiica fostului președinte al României și George Stanciu se urmăreau pe rețelele de socializare. După ce s-a aflat, au decis de comun acord să nu își asume relația în mediul online, așa că și-au dat unfollow.

George Stanciu este însă căsătorit cu Cristina Alexandra Iordache, cumnata lui Bujor Simion (cunoscut ca fiind copilul de suflet al lui Ion Iliescu). Potrivit CANCAN, ar fi alungat-o din casă pe motiv că s-a îndrăgostit de Elena Băsescu. Cei doi locuiau într-o vilă pe malul lacului Snagov.