Surpriză uriașă pentru toți românii! Apare o nouă televiziune 4K

Anul 2019 aduce a doua televiziune 4K românească. Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat în prima şedinţă publică din acest an modificarea licenţei Travel Mix, astfel încât să poată începe emisia în sistem Ultra HD. Omul de afaceri Larenţiu Megelea, proprietarul postului, prezent în faţa CNA, a declarat pentru Paginademedia.ro, că intenţionează să lanseze postul în jurul lunii martie. Travel Mix în formatul 4k îşi propune să prezinte România Turistică în imagini la superlativ. În ultimul an televizinea Travel Mix a produs mai multe emisiuni de promovare turistică în formatul 4k, iar cererea unor reţele privind acest format ne-a determinat să investim în echipamente de distribuţie 4k. Travel Mix 4k doreşte să livreze un program separat în formatul 4k, compus din producţii proprii şi producţii a altor producători. În câţiva ani se intenţionează ca toate producţiile difuzate de Travel Mix să fie şi în formatul 4k.

Televiziunea Travel Mix promovează turismul în toate formele lui (călătorie, afaceri, cultural, medical, religios, agroturism, ecoturism, etc.) şi oferă posibilitatea tuturor să descopere noi destinaţii turistice in tara si dincolo de hotarele ei. Televiziunea Travel Mix produce o serie de emisiuni realizate exclusiv în limba engleză pentru a influenţa în mod pozitiv creştera turismului de incoming, emisiuni care sunt distribuite în diferite platforme internaţionale în sistem VOD.

CNA a aprobat şi reunirea mai multor licenţe TV şi radio din Prahova, deţinute toate de omul de afaceri, sub o singură companie Best Mixmedia SRL din Câmpina. Este vorba despre: Travel Mix din Ploieşti (tv prin satelit şi prin reţele de comunicaţii electronice), Valea Prahovei TV (VP-TV) din Ploieşti, Bucureşti TV, Best FM din Câmpina, Best FM din Ploieşti şi Sinaia. Forul a aprobat şi modificarea licenţei Bucureşti TV din televiziune cu acoperire locală, în post cu acoperire naţională. Principalul argument al acestei transformări a fost dorinţa de a intra în măsurătorile de audienţă, lucru permis doar televiziunilor cu acoperire naţională. CNA a decis constituirea unei reţele de radio regionale formată din Best FM Câmpina, Ploieşti şi Sinaia.