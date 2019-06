Ion Surdu și Andreea Arsine sunt cei doi Faimoși care au câștigat trofelul Exatlon și fiecare a intrat în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro.

Foști concurenți de la “Exatlon”, din cele trei sezoane, s-au întâlnit aseară și au urmărit cu emoție finală celui de-al treilea sezon, strigătele de încurajare și de bucurie au răsunat, creând atmosfera unei adevărate galerii de suporteri.

Bătălia pentru marele premiu, la masculin, s-a dat aseară între Ion Surdu, de la Faimoși, și Gabriel Nedelcu, de la Războinici. Una dintre premierele finalei de aseară a fost dată de faptul că cei patru și-au putut alege finalurile pe care le-au jucat, pe fiecare traseu, în cele patru runde disputate. Ion Surdu a câștigat cu un scor general de 3 la 1, reușind să îl învingă pe adversarul său Gabriel Nedelcu, în trei runde din cele patru disputate.

“Pentru mine, <Exatlon> a însemnat o experiență unică, unde poți să te redescoperi pe tine însuți/însăți, îți conștientizezi limitele psihicului și fizicului tău. Deși corpul tău se obișnuiește și se adapeaza la efort, în același timp, dacă nu ești pregătit din punct de vedere psihic pentru acel efort, s-ar putea să nu faci față. <Exatlon> a fost o experiență foarte frumoasă, pe care o recomand oricui. Merită trăită la intensitate maximă. Mi-am dorit să câștig și m-am văzut câștigător încă de la începutul competiției. Sunt genul de sportiv care vizualizează fiecare metru din traseul sportiv, îl analizez în detaliu. Pot să zic că am fost hotărât în toată această perioadă a mea din concurs și că mi-am dorit mult să câștig, ceea ce s-a și intamplat”, a spus Ion Surdu.

La feminin, finala s-a dat între Andreea Arsine și Nicoleta Luncă, Faimoasa câștigând bătălia în fața rivalei, cu scorul de 3 la 1. Andreea Arsine s-a mobilizat în finala de aseară și a reușit performanța de a câștiga trei runde din cele patru disputate pe terenul din Republica Dominicană. Gestul nobil pe care l-a făcut Andreea Arsine pentru Nicoleta Luncă este unul de-a dreptul impresionant, Faimoasa a declarat că îi va dona adversarei sale din finală de aseară o sumă de bani din valoarea premiului câștigat.

“Am perceput <Exatlon> ca pe o provocare, însă nu știam cât de intensă va fi; după toate etapele, situațiile, toate stările și trăirile mele acolo, am constatat că a fost foarte greu. Am avut momente când mi-am dorit să renunț din cauza frustrării, au fost momente când am pierdut și am fost nevoită să îmi accept înfrângerea. Cu o astfel de experiență te întâlnești o data în viață. Și, oricât de greu mi-a fost, a meritat pe deplin; am reușit să îmi văd limitele, să îmi descopăr altele noi, să îmi măresc rezistența la stres și la emoții. Când am realizat că am câștigat <Exatlon> pur și simplu m-am blocat. Îmi dădeam seama că, după acel moment, nu voi mai intra pe traseele acelea, brusc realizam că s-a terminat și că, inevitabil, voi reveni la viață mea de acasă, de care îmi era dor. Atunci m-am eliberat de toată presiunea, de durere, de emoții și m-am simțit mulțumită că am reușit să rezist atât de mult, fizic și psihic. <Exatlon> este o experiență unică, un basm sportiv pe care încă nu realizez că l-am trait”, a spus Andreea Arsine.

