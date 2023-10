România este pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește suprafețele cultiva cu porumb pentru boabe. Asta nu aduce și primul loc la producție, pentru că peste 20% din sămânţa utilizată are potenţial scăzut. Declarația a fost făcută, luni, într-o dezbatere de specialitate, de către Cristina Cionga, directoarea adjunctă a APPR (Asociaţiei Producătorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România).

Conform reprezentanţei APPR, diferenţa de calitate a producţiei între cele două tipuri de sămânţă „este imensă”. De la 10 – 12 tone/hectar şi chiar mai mult în regim irigat, la 20 tone/hectar în favoarea sămânţei certificate. Până la doar 1,5 tone/hectar pentru sămânţa salvată.

Întrebată dacă România are producători locali de sămânţă certificată, Cionga a amintit de Institutul de Cercetare Fundulea, Institutul Porumbeni din Republica Moldova sau Institutul din Turda.

„România, într-adevăr, are suprafeţe mari cu cereale şi oleaginoase. (…) În primul rând, ar trebui să spun că Uniunea Europeană este un importator net de porumb, un lucru nu chiar cunoscut. România este un mare producător, un mare exportator. Într-un an normal exportă cam jumătate din ceea ce produce… Noi avem un consum intern de vreo 7 milioane de tone pentru tot ce înseamnă consum furajer, uman şi procesare, iar diferenţa se exportă, într-un an normal. În 2022, România a avut un an extrem de modest, pe fondul acelei secete nefericite.

România, care în general este a doua în Uniunea Europeană ca producţie totală, a coborât sub Polonia. Prima, în general, este Franţa ca producţie totală, a doua este România şi a treia este Polonia. Anul trecut am coborât la 7,2 milioane tone cu această suprafaţă uriaşă pe care o avem, de aproximativ 2,4 milioane de hectare. Prin urmare, uitaţi-vă cum stă România în 2022 care a avut doar 3 tone la hectar”, a subliniat Cristina Cionga.