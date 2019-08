Sumă uriașă primită de statul român de la o mare companie. Bani de pensii și salarii pe jumătate de an

Statul român a încasat 6 miliarde de lei, în doar jumătate de an, de la o singură companie, unde mai este și acționar. Nu este însă vorba despre orice companie ci despre singurul producător de petrol din România. Suma încasată de stat sub formă de taxe, impozite și redevențe echivalează cu plata salariilor bugetarilor și a pensiilor pe aproximativ jumătate de an.