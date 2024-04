Simona Halep a declarat într-un interviu că, după un an și jumătate de absență de pe terenul de joc, trecutul o obsedează și a avut mari emoții înainte de revenirea de la Miami.

În avionul care a dus-o la turneul din Florida, la prima competiție după suspendarea de un an și jumătate din tenis, Halep a avut mari frământări. Ea a povestit că i-a spus mamei sale că are mari emoții deoarece nu știa la ce să se aștepte din partea celor cu care avea să se reîntâlnească după atâta vreme. Spre satisfacția sa, tenismena noastră a avut parte de o atmosferă extraordinară, care a făcut să simtă de parcă nu ar fi lipsit din circuite.

„Simțeam că nu știu la ce să mă aștept de la oameni, la Miami. Cum va fi să fiu din nou în vestiar, în restaurantul jucătorilor.

Toată această rutină pe care nu am făcut-o timp de aproape doi ani părea nouă pentru mine. Iar când am ajuns la fața locului, dragostea pe care am primit-o de la oamenii care lucrează la turneu, de la oamenii de la securitate și de la toți cei din jur, dar și de la jucători, m-a ajutat să uit totul. Și m-am simțit ca și cum nu am fost niciodată suspendată.

Așa că a fost un sentiment grozav, o energie grozavă și am fost foarte fericită în adâncul sufletului meu că sunt, din nou, parte a tenisului, a acestui sport pe care îl iubesc. Așa că, pentru mine, a fost o experiență minunată, mult mai bună decât mă așteptam. Și asta m-a făcut să simt că, OK, acum vreau să mă întorc și să dau tot ce am mai bun și să văd cât de bună pot fi în continuare”, a declarat Halep într-un interviu pentru Associated Press, citat de gsp.ro.