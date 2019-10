5GANG au „SOS” nu numai în România, ci și peste hotare. Hit-ul care a lansat un trend se aude acum, alături de piesa „VIP”, pe cel mai important radio din Bulgaria, Radio The Voice, dar și pe TV The Voice. Piesa are în acest moment aproape 30 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Și vocea Antoniei se aude în țări precum Lituania, Polonia, Olanda, Spania și Austria, piesa „Trika Trika” pe care artista a lansat-o de curând împreună cu Faydee aflându-se în topurile europene. Cu peste 1,3 milioane de vizualizari pe YouTube în numai 4 zile de la lansare, piesa Antoniei cu Faydee se aude pe cele mai relevante radiouri comerciale din România.

„Mariola”, hitul lansat de Minelli care s-a auzit vara aceasta peste tot este pe locul 1 în Top Hot 30 la radio NRJ Rusia. Cântăreață, compozitoare și textieră, Minelli a reușit să facă o țară întreagă să fredoneze versurile „hola, yo me llamo Mariola”, iar succesul său a trecut granițele României. Single-ul s-a aflat în topurile din Germania, Marea Britanie, Franța, Bulgaria, Cehia, iar acum e no.1 în Rusia. „Mariola” are peste 15 milioane de vizualizări pe YouTube.

Cu o experiență extinsă atât în muzică, dar și în programare, SICKOTOY este unul dintre cei mai apreciați producători de muzică ai momentului. SICKOTOY creează o profunzime aparte pentru fiecare piesă pe care o compune, iar stilul său unic, în care se regăsesc influențe arabe, linii de bas și beat-uri pătrunzătoare, a cucerit și alte țări. Melodia „You don’t love me” – SICKOTOY feat. Roxen, are peste 1,6 milioane de vizualizări pe YouTube și se aude pe cele mai relevante radiouri comerciale din țară, situându-se pe locul 5 în topul celor mai difuzate piese. Melodia are succes internațional și se aude la radiouri din peste 15 țări, precum Italia, Grecia, Rusia, Mexic, SUA, Franța și Belgia.

Killa Fonic este și el pentru prima dată no. 1 pe radio, cu piesa „Bambolina”, un feat. cu Carla’s Dreams (e ste numărul 1 pe Media Forest în Weekly Chart). Killa Fonic este un artist cu un stil inconfundabil, cu piese cu versuri brutal de sincere și clipuri de o expresivitate aparte, cu influențe noir. Colaborarea inedită cu Carla’s Dreams a adus piesei aproape 6 milioane de vizualizări pe YouTube.

