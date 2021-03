I-am adresat milionarului sucevean câteva întrebări fulger, pentru a vedea care sunt reacțiile sale – atunci când nu ai timp, sinceritatea primează. Dacă ieri am aflat care este cea mai mare temere a milionarilor, care conform opiniei sale este Frica, astăzi ajungem într-o zonă mai personală.

Cine este cel mai bun prieten milionar al lui Mandachi? Când ajungi să ai afaceri de zeci de milioane de euro, este foarte greu să nu tragi către tine alți milionari. Cu câți milionari se știe Mandachi? Probabil foarte mulți.

Care este cel mai bun prieten milionar al lui Mandachi?

Doar în cel mai recent proiect al său, platforma Patron X, găsim câțiva milionari de seamă de la noi din țară. Îi putem aminti pe Dragoș Petrescu, fondatorul City Grill, Dan Pastiu, fondatorul Dabo Doner, Dragoș Anastasiu, fondatorul Eurolines.

Ștefan Mandachi este Cover Story-ul Capital pentru revista din luna martie. O puteți găsi la punctele de difuzare ale presei, sau online, pe magazinul agoramag.ro, de vineri, 19 martie!

Pe lângă copertă, revista din martie vine la pachet cu un Supliment de Agricultură, articole utilitare pentru antreprenori, analize financiare, istorie economică, interviuri cu milionari și multe alte articole inedite!

Despre Ștefan Mandachi: să amintim și câteva din proiectele sale sociale: a donat milioane de euro anul trecut, 2 numai pentru lupta împotriva pandemiei: măști, dezinfectanți, mese calde, ambulanțe, echipamente medicale, o secție de terapie intensivă mobilă etc. Donează an de an bani pentru fundația urșilor de la Zărnești, și-a deschis un adăpăst de animale părăsite, și cel mai nou proiect, cu care a început 2021 – construirea de fântâni în Africa.

În trecut a realizat primul metru de autostradă din Moldova, campanie ce l-a propulsat în spațiul public. Dacă vă mai aduceți aminte de protestul din trafic, de 15 minute, tot el este inițiatorul. Este implicat în zeci de proiecte caritabile, motiv pentru care ar putea întâlni o problemă atunci când îi ceri să le enumere.