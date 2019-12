Ștefan Bănică Jr. în lacrimi! Artistul a emoționat o sală întreagă

Concertul de Crăciun susținut an de an de Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului a debutat în 2019 cu un moment atât de emoționant, încât artistul a cântat practic cu ochii în lacrimi. Este cunoscut faptul că Bănică Jr. reușește ca an de an să-și surprindă fanii în cel mai plăcut mod cu putință și cu cele mai emoționante momente.