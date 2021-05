Stația spațială chineză, un pericol pentru securitatea națională a SUA?

Potrivit „Raportului anual de evaluare a amenințărilor al Comunității de informații din Statele Unite” (Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community), viitoarea stație spațială chineză are scopul de a „lua beneficiile militare, economice și prestigioase pe care Washington-ul le-a acumulat din conducerea în domeniul spațial”.

Astfel, stația face parte dintr-un plan mai mare al Beijing-ului pentru a compromite securitatea americană, este scrie în raportul publicat de odni.gov

Avantajul armatei americane ar putea fi deteriorat

„Armata de Eliberare a Poporului va continua să integreze serviciile spațiale, precum misiunile de recunoaștere prin satelit și poziționarea, navigația și sincronizarea, și comunicarea prin satelit în armament și sisteme de comandă și control astfel încât să deterioreze avantajul armatei americane”, arată documentul.

Totodată, raportul arată că forțele chinezești pregătesc arme spațiale pentru a lua în vizor sateliții americani.

„Beijing continuă să își instruiască elementele spațiale militare și să mobilizeze noi arme spațiale și de sol pentru eliminarea sateliților”, este scris în raport.

Așadar, potrivit sursei menționate, China dezvoltă tehnologii care pot intercepta și captura sateliții americani sau chiar și lasere care îi pot sabota de pe Pământ.

„China deține deja rachete concepute pentru distrugerea sateliților și lasere care cel mai probabil sunt menite să perturbeze senzorii optici sensibili ai sateliților”, arată raportul publicat de Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații din SUA.

Este necesară pregătirea unui sistem de apărare spațială

Din acest motiv, tot mai mulți experți americani susțin că este necesară pregătirea unui sistem de apărare spațială. Totodată, aceștia sunt de părere că infrastructura actuală a sateliților americani este foarte vulnerabilă în fața atacurilor din partea națiunilor oponente.

Recomandările acestora sunt menționate în raportul publicat anterior de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Raportul, numit „Apărarea împotriva artelor întunecate în spațiu”, explică măsurile pe care Statele Unite le pot implementa pentru a se apăra în fața armelor anti sateliți, conform spacenews.com

Sursă foto: Dreamstime