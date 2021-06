În sfârşit, EURO 2021 începe. Turneul final debutează astăzi, cu un an întârziere, cu meciul Italia – Turcia (ora 22:00), pe Stadio Olimpico din Roma, în Grupa A.

Pandemia a amânat turneul final cu un an

Turneul final are loc în condiţii speciale, în 11 oraşe de pe ”Bătrânul Continent”, printre care şi Bucureşti, cu prezenţă redusă a spectatorilor, care variază de la 25% până la 65%. În 2020 s-au aniversat 60 de ani de la înfiinţarea competiţiei, iar Campionatul European trebuia să se desfăşoare iniţial în 12 oraşe, între 12 iunie şi 12 iulie 2020.

COVID-19 încă are un impact important asupra competiţiei, în ciuda măsurilor sanitare şi a vaccinărilor, echipele Spaniei şi Suediei fiind afectate de o serie de infectări în rândul jucătorilor. Căpitanul echipei Spaniei, Sergio Busquets, va fi totuşi în lotul pentru EURO 2020, el fiind asimptomatic.

Reguli speciale pentru EURO 2021

Comitetul Executiv al UEFA a aprobat reguli speciale pentru turneul final din cauza pandemiei COVID-19 în Europa. Astfel, dacă un grup de jucători ai unei echipe a fost plasat în carantină obligatorie sau auto-izolare din cauza testelor pozitive SARS-CoV-2, meciul va continua aşa cum era programat, atâta timp cât echipa afectată are cel puţin 13 jucători disponibili (inclusiv un portar).

În caz contrar, meciul poate fi reprogramat de către UEFA în următoarele 48 de ore de la data iniţială a meciului, cu condiţia să fie disponibile opţiuni viabile de reprogramare. Dacă meciul nu poate fi reprogramat, organul de control, etică şi disciplină al UEFA va lua o hotărâre în această privinţă. Echipa responsabilă pentru meciul care nu va mai avea loc va pierde cu 3-0.

România, marea absentă de la turneul final

România nu este calificată la acest turneu final, dar organizează patru meciuri la Bucureşti şi va fi reprezentată şi de două brigăzi de arbitri, conduse de Ovidiu Haţegan şi de Istvan Kovacs, o premieră pentru ţara noastră la un turneu final.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Naţională din Capitală. Ambasadorii Bucureştiului sunt Miodrag Belodedici (participant la două turnee finale europene), Dorinel Munteanu (participant la EURO 1996 şi 2000 cu naţionala României), Gabriela Szabo (campioană olimpică, mondială şi europeană la atletism).

Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria – Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina – Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina – Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Spectatorii vor avea acces la 25% din capacitatea stadionului la meciurile din grupă şi până la 50% la meciul din optimi, suplimentarea făcându-se ”doar cu persoane vaccinate”.

Mascota oficială a turneului, Skillzy, a fost dezvăluită pe 24 martie 2019, personajul fiind inspirat din fotbalul freestyle, fotbalul de stradă şi cultura panna.

Trofeul pe care îl va primi câştigătoarea Campionatului European de fotbal poartă numele de Cupa Henri Delaunay, în cinstea celui care a avut ideea organizării competiţiei. Varianta sa actuală, din 2008, are o înălţime de 60 de centimetri şi o greutate de opt kilograme.

Celebrul DJ olandez şi producător muzical Martin Garrix a compus melodia oficială a competiţiei fotbalistice în colaborare cu Bono, solistul lui U2, şi The Edge, ea având titlul ”We Are The People”.

Adidas Uniforia este mingea oficială EURO 2020 şi a fost prezentată la Londra pe 6 noiembrie 2019 de Martin Garrix.

Cele mai titrate naţionale, cu câte trei succese, sunt Germania (1972 şi 1980 cu RFG, apoi 1996) şi Spania (1964, 2008, 2012). Mannschaft sau La Roja pot obţine un nou triumf la Londra pe 11 iulie. Doar Franţa (1984, 2000) le poate ajunge. Germania şi URSS sunt naţionalele cu cele mai multe finale pierdute. Germanii au fost învinşi în 1972 (RFG), 1992 şi 2008, sovieticii în 1964, 1972 şi 1988.

Cele 24 de echipe participante sunt împărţite în şase grupe, ceda mai puternică fiind F, în care se regăsesc campioana mondială Franţa, campioana europeană Portugalia, Germania şi Ungaria.

Grupa A (Roma şi Baku): Turcia, Italia, Ţara Galilor, Elveţia;

Grupa B (Copenhaga şi Sankt Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia;

Grupa C (Amsterdam şi Bucureşti): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord;

Grupa D (Londra şi Glasgow): Anglia, Croaţia, Scoţia, Cehia;

Grupa E (Sevilla şi Sankt Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia;

Grupa F (Munchen şi Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franţa, Germania.

Finala se va juca pe 11 iulie, pe Stadionul Wembley din Londra (22:00).