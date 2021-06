Potrivit unui comunicat de presă, Compania Națională de Transport al Energiei Transelectrica SA și Universitatea Politehnica din București (UPB) semnează un parteneriat strategic pentru viitorul tehnologic al sectorului energetic românesc.

Cei doi parteneri își asumă înființarea și operaționalizarea unui proiect îndrăzneț în domeniul cercetării și inovării: DigiTEL – unicul laborator digital integrat din România, pentru testarea viitoarelor tehnologii din sfera energetică (tehnologii State of the Art: digital twin, sisteme expert privind managementul activelor, realitate virtuală și augmentata, 3D CAD etc)

În materializarea unei viziuni pe 10 ani, DigiTEL va funcționa ca mediu de testare și validare a conceptelor integrate utilizate în dezvoltarea proiectului-pilot al primei stații digitale din România, care va implementat de Transelectrica, respectiv Stația 200/110/20 kV Alba Iulia. Odată cu implementarea proiectului de retehnologizare a stației Alba Iulia, DigiTEL va deveni un incubator al noilor standarde și tehnologii care susțin transformarea digitală a sectorului energetic.

5 milioane de euro vor fi destinate laboratorului

Proiectul stației digitale este prevăzut în Planul de Dezvoltare RET al Companiei în intervalul de timp 2020-2026 cu buget alocat de circa 30 milioane de euro, din care aproximativ 3-5 milioane de euro vor fi destinate laboratorului. Proiectul stației digitale reprezintă vârful de lance din cadrul inițiativelor strategice ale Transelectrica, asigurând materializarea strategiei Companiei în domeniul inovării și cercetării.

Cătălin NIȚU, președinte Directorat CNTEE Transelectrica SA: „La nivel global, sectorul energetic se află într-o etapă de tranziție care avansează rapid. De aceea, considerăm că pentru a face față cu succes pe termen lung acestei provocări singura cale este să ne unim forțele și să consolidăm parteneriatul dintre economia reală și mediul academic. Suntem încântați de deschiderea pe care o avem din partea Universității Politehnica București, nu numai în ceea ce privește acest proiect de pionierat – DigiTEL, ci și alte inițiative pe care le-am implementat sau le implementăm în parteneriat.

Transelectrica își propune să rămână un lider în promovarea noilor tehnologii, iar acest lucru este posibil printr-un mix de excelență operațională, excelență profesională și parteneriate puternice cu mediul academic și liderii de tehnologie. Cu acest obiectiv, am pornit pe drumul digitalizării având o viziune clară și ambițioasă asupra viitorului, iar Stația digitală Alba Iulia este pilonul central al tranziției către rețelele electrice inteligente”.

Corneliu Bogdan MARCU, membru al Directoratului: „Pentru succesul transformării sectorului energetic și al tranziției către era digitală, «ingredientul-cheie» este pregătirea adecvată a resursei umane, în spiritul inovării. În prezent, la nivel mondial, există un număr restrâns de stații electrice de transformare complet digitale, iar faptul că ne propunem împreună acest obiectiv curajos creează premisele și pentru realizarea proiecte de o anvergură cel puțin la fel de mare“.

Mihnea COSTOIU, rectorul Universității Politehnica din București: „În ultimii ani, transformarea digitală a devenit una dintre prioritățile comunității noastre. Fie că vorbim despre digitalizarea administrației sau cea a serviciilor, România are nevoie de sprijinul celei mai mari comunități de ingineri din țară, cea a Universității Politehnica din București. În proiectul pe care îl dezvoltăm alături de partenerul nostru Transelectrica, am încercat să privim spre viitor. Vom dezvolta un laborator de Tehnologii Digitale pentru Stațiile Electrice care să ajute studenții să se familiarizeze cu tehnologiile pe care le vor utiliza în viitorul apropiat. Practic, prin proiect creăm infrastructură care să ajute la formarea specialiștilor în tehnologii digitale destinate domeniului energetic.

Cred că este o contribuție extraordinară a Transelectrica și a Facultății de Energetică din cadrul UPB la procesul de digitalizare al infrastructurii energetice a țării. Mulțumesc partenerilor noștri și tuturor celor implicați pentru deschidere și pentru lansarea acestui proiect și parteneriat”.

În cadrul parteneriatului, Universitatea Politehnica din București va pune la dispoziție spațiul necesar amenajării laboratorului, iar Transelectrica va asigura dotarea acestuia cu echipamentele, sistemele si tehnologiile necesare infrastructurii de testare, precum și transferul de know-how dobândit prin activitatea operațională.

Principalele obiective ale parteneriatului

-testarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor montate în cadrul laboratorului;

-participarea la sesiunile de instruire și certificare în vederea valorificării capabilităților laboratorului;

-dezvoltarea cunoștințelor și competențelor studenților și ale corpului didactic specializat al UPB cu privire la echipamentele și -sistemele necesare funcționării Rețelei Electrice de Transport, precum și ale specialiștilor Transelectrica;

-testarea și validarea tehnologiilor digitale asociate sistemelor energetice;

-promovarea celor mai bune practici, standarde și tehnologii care vor influența generațiile viitoare de echipamente și sisteme, în rândul experților Transelectrica, al profesorilor și studenților UPB;

-identificarea tinerilor studenți competenți care să consolideze echipele Transelectrica și UPB;

-crearea unui mediu de învățare cât mai apropiat de mediul operațional utilizat în cadrul Transelectrica și al operatorilor de transport și sistem europeni (ENTSO-E);

Demersurile pentru implementarea laboratorului DigiTEL vor fi inițiate anul acesta, având ca orizont de operaționalizare anul 2024. Mai multe detalii privind proiectul pot fi consulate aici.