Eu nu-mi pot imagina ca un tot cum va arăta România condusă de Călin Georgescu sau Elena Lasconi. Pentru mine și colegii mei de la Evenimentul zilei – Dan Andronic, Mirel Curea, Robert Turcescu – ambele personaje sunt cunoscute fiindcă am publicat multe știri despre acțiunile și ideile lor. Am avut și podcasturi cu Călin Georgescu în ultimii 3 ani, realizate pe canalul „Hai, România!” de cei trei jurnaliști și de colaboratorul nostru Ionuț Cristache. De asemenea, în 2021, când soții Georgescu s-au întors în România, am avut, în exclusivitate, un interviu cu omul propus mai mereu pentru funcția de premier, scrie Simona Ionescu pentru EVZ

Sperietoarea Călin Georgescu

De cel puțin 15 ani, Călin Georgescu își expune public ideile, a început cu promovarea naționalismului și a accentuat apoi filonul suveranist, iar în ultimii trei ani a acaparat canalele online mult mai mult decât reziștii/neomarxiștii/progresiștii USR. Și-a pietruit propria cărare, nepăsându-i de campania construită în jurul lui că ar fi omul rușilor, spionul, Sperietoarea care ne va târî în războiul din Ucraina. Declarațiile lui, unele cu iz SF, a făcut ca, de la un moment dat încolo să nu mai fie luat în calcul pentru alegeri sau pentru o carieră în politica românească. Diana Șoșoacă a avut și ea rolul ei în anihilarea lui George Simion, Călin Georgescu, dar le-a tras preșul de sub picioare și multora din liderii PSD, PNL și USR.

Așa se face că specialiștii sondajelor, presa, politicienii n-au mai fost atenți la Călin Georgescu. Au fost însă alții. S-au apucat de lucrare, au împânzit canalele online cu informații despre acesta și promisiunile lui de salvare a României. Până și Carmen Harra, prezicătoarea din America, a ieșit și ne-a spus, înainte cu vreo lună de alegeri, că ea nu „vede la conducere pe cineva din PNL și PSD”, că apare un cineva nou datorită disporei, dar va exista și „faimoasa energie feminină” în această conjunctură. Am aflat cu toții acum despre desfășurarea fenomenului. Și? Suntem dincolo de poveste?