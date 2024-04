Ministrul Afacerilor Interne din Austria, Gerhard Karner, crede că ar fi incorect să se stabilească de acum o dată precisă pentru aderarea României la spațiul Schengen cu toate frontierele.

Austria și România vor continua să colaboreze pentru a îmbunătăți spațiul Schengen. Austriecii sunt conștienți de presiunea exercitată de migrația ilegală în Europa. Există interese comune și demersuri comune pentru întărirea acestui sistem.

În prezent, există și alte țări membre ale spațiului Schengen care au controale la frontierele terestre, miniștrii de Afaceri Interne fiind responsabili pentru siguranța cetățenilor lor. Gerhard Karner a reamintit că există controale și-n Austria, Germania și Franța, state membre ale spațiului Schengen cu drepturi depline.

Din punctul lui de vedere, este necesar să se facă tot posibilul pentru a remedia situația de securitate în Uniunea Europeană (UE).

Ministrul austriac de Interne a reamintit că Guvernul de la Viena nu are reproșuri directe către Bulgaria și România. Potrivit lui, un sistem care nu funcționează nu poate fi extins.

Bulgaria și România sunt parteneri esențiali pentru Austria în ceea ce privește exercitarea de presiune asupra Comisiei Europene (CE) pentru îmbunătățirea spațiului Schengen.

Eforturile lor au dat rezultate. Directorul Frontex a anunțat deja operațiuni sporite și triplarea ofițerilor Frontex în aceste țări. În plus, CE a confirmat investirea de mai multe fonduri în România și Bulgaria în acest scop.

„Vreau să vorbesc clar că într-adevăr nu am reproşat nimic în mod direct Bulgariei şi României. Acum un an şi jumătate am spus că un sistem care nu funcţionează nu poate fi extins. De aceea, am luat atunci acea decizie.

Bulgaria şi România sunt parteneri foarte importanţi pentru Austria atunci când este şi vorba despre punerea de presiune asupra Comisiei Europene pentru îmbunătăţirea sistemului Schengen.

Demersurile noastre au dat deja roade. Probabil că ştiţi că directorul Frontex a anunţat deja operaţiuni sporite, chiar triplarea ofiţerilor Frontex în aceste ţări. Avem şi confirmarea Comisiei Europene că se vor investi mai multe fonduri în România şi Bulgaria în aceste scopuri şi sunt de părere că acesta este un pas foarte important”, a adăugat Gerhard Karner.