Patru români sunt acuzați că au furat 662.630 de euro din bancomatele din Germania, cele mai multe la Berlin, unde a și început procesul în cursul zilei de luni. Se pare că bancomatele au fost manipulate în așa fel încât să „scuipe” brusc toate bancnotele pe care le au în interior, scrie ziarulromânesc.de.

Cum operau hoții

Din echipă făceau parte patru oameni, doi șoferi, un electrician și un hacker. Aceștia operau în fiecare noapte, iar atunci când terminau, bancomatul scuipa multe mii de euro. Niciun funcționar bancar nu a trebuit să fie amenințat, niciun transportator de bani nu a fost oprit. Tot ce a fost nevoie a fost un program de calculator – și o mică pricepere pentru a conecta bancomat stick-ul USB cu malware.

Manipularea bancomatelor prin stick USB și program de calculator este descrisă pe Internet ca fiind o „modalitate elegantă de a jefui băncile”. Dar, deoarece lucrurile elegante, dacă sunt interzise, ​​sunt pedepsite, cei patru bărbați s-au găsit luni, 4 mai, la Secția 34 a Curții Regionale din Berlin. Procurorul i-a acuzat că au încercat să spargă bancomate de 37 de ori folosind așa-numita metodă „jackpotting”. În 25 de cazuri, acest lucru a avut succes.

Loviturile au avut loc între octombrie 2018 și octombrie 2019, când doi membri ai bandei au fost arestați. Ceilalți doi au fugit în România, dar au fost prinși și extrădați. Potrivit rechizitoriului, aceștia au luat 18.000 de euro de la un bancomat de pe Kurt-Schumacher-Damm. Un dispozitiv manipulat de pe Müllerstrasse a scuipat 42.640 de euro. Numai în noaptea de 14/15 octombrie 2018, cinci bancomate au fost operate, hoții luând un total de 130.600 de euro. Pe 8 martie 2019, pradala o singură mașină din Oderberger Straße (Prenzlauer Berg) a fost chiar de 76.600 de euro! Inculpații au mai activat în Dortmund (NRW) și Barsinghausen (Saxonia Inferioară).

Daune totale conform rechizitoriului: 662.630 euro

În ceea ce privește procedura tehnică, rechizitoriul scrie că „infractorii cibernetici” au furnizat malware bancomatelor, astfel încât aceștia să poată prelua controlul computerului bancomatului și să îndeplinească funcția de plată.

Radulian H., 39 de ani, româno-german, de meserie electrician, este acuzat că este liderul. S-a îmbrăcat cu o cămașă albă la proces. Potrivit rechizitoriului, a procurat autovehicule și instrumente de spargeri și a ales bancomatele. Apartamentul său din Reinickendorf a fost „punctul de contact și adăpost” al bandei.

Matei-Petru G., în vârstă de 36 de ani, român, era creierul informatic, a fost responsabil pentru manipularea virusului malware. Ceilalți doi bărbați, șoferii Marian C. (26 de ani) și Mircea Ci. (52), au asigurat acțiunile, de exemplu prin avertizări cu un indicator laser atunci când trecătorii se apropiau.

Procesul, aprope de finalizare

Judecătorul aspus că rezultatele anchetei procuraturii l-au convins. Pentru a nu prelungi procesul, a propus un așa-numit acord judiciar. În această procedură, instanța reține perspectiva unei sentințe preconizate. În schimb, inculpații fac – dacă sunt de acord cu acordul – mărturisiri cuprinzătoare, mai scrie publicația citată mai sus.

Trei dintre cei patru inculpați au acceptat propunerea. Matei-Petru G., „expertul informatic”, trebuie, așadar, să facă față unei sentințe cuprinse între doi ani și zece luni și trei ani și patru luni. Mircea C. se așteaptă să fie pedepsit între un an și zece luni și doi ani și patru luni după ce face mărturisirea. Marian C. este de așteptat să obțină o pedeapsă cu suspendare. Procurorul a fost de acord. Hotărârile ar putea fi date în ziua următoare a procesului din 11 mai.

Suspectul lider al bandei, Radulian H., a respins procedura de acord. Avocatul său de apărare, avocatul Stefan König, este profesor, unul dintre cei mai buni (și mai scumpi) avocați din Berlin. König contestă presupusa sumă de bani jefuită. König a criticat și operatorii de bancomate. Metoda „jackpotting” este cunoscută din 2010. Cu toate acestea, unii operatori nu au luat nicio măsură de siguranță. “Procedura a fost cu adevărat neglijentă și aproape invitantă”, a spus König.

Cazul împotriva lui H. Radulian este acum închis. El va rămâne în arest până la judecare. Unde s-au dus cei 662.630 de euro nu este clar. Procurorul a obținut o decizie de confiscare a bunurilor recuperabile ale inculpaților. Dar nu a fost mare lucru: bărbații trebuiau să predea telefoanele mobile și un indicator laser, un laptop și o serie de stick-uri USB.