Sofia Vicoveanca este o bucătăreasă iscusită și știe tot ce trebuie făcut astfel încât mâncarea să fie cât mai delicioasă. Astfel, aceasta a fost nevoită să folosească o minciună nevinovată toată viața ei pentru a-i face masa mai gustoasă regretatului ei soț.

Soțul artistei s-a stins fără să afle acest lucru

Marea interpretă de muzică populară obișnuia să îi gătească soțului ei cele mai bune preparate. Totuși, acesta avea o dorință specifică atunci când venea vorba despre o anumită ciorbă, pe care însă artista nu i-a respectat-o.

„Soţul meu zicea aşa: Mie nu îmi pui smântână! Îmi era milă de el, că ştiam că ciorba lui nu avea gustul la fel de bun ca cea din farfuria mea. Într-o zi ce am făcut? Am pus în toată oala smântână! I-am zis că nu am pus smântână… E albă de la pătrunjel, păstârnac, ţelină… şi s-a albit…, i-am zis. I-a plăcut şi a mai cerut o porţie. Numai aşa să faci ciorba, de acum, mi-a spus el. A plecat dintre noi şi n-a ştiut adevărul. Căci, dacă spui o minciunică, să o păstrezi până te duci! Niciodată nu a ştiut că îi pun smântână în ciorbă”, a povestit în urma cu ceva timp Sofia Vicoveanca în emisiunea Oanei Turcu.

Sofia Vicoveanca a rămas văduvă în urmă cu mai bine de 22 de ani

Amintim că Sofia Vicoveanca, în vârstă de 81 de ani, a rămas văduvă în urmă cu mai bine de 22 de ani. Regretatul ei soț, ziaristul sucevean Victor Micu, care a lucrat timp de peste 40 de ani la ziarul „Zori noi” din Suceava, s-a stins fulgerător în 2001, la vârsta de 70 de ani, după ce a început să tușească.

„”În memoria soțului meu. Iată se împlinesc 22 de ani de când ai plecat în altă lume (poate mai bună). De când ai plecat la Domnul! De când te-ai dus, am învățat că fericirea e-n adânc, în mine/ Nu mi-o dă nimeni, să nu aștept, de nicăieri nu vine/ Tot singură am învățat să-mi cumpăr flori/ Să-mi spăl golul din suflet, cu lacrimă din zori/ Am învățat să cred în oameni, să-i iubesc/ Să trec singură strada, să rabd, să mă smeresc/ Am învățat să tac, s-ascult de luna trecătoare/ Să nu știu ce-i alintul să nu spun ce mă doare/ De când mă știu, am învățat s-adun din toate pic cu pic/ Și toate-mi râd în față, strigându-mi: habar n-ai de nimic! Domnul să-ți odihnească sufletul bun în Sfânta Lui Lumină Regrete eterne!”, a scris Sofia Vicoveanca pe Facebook, la împlinire a 22 de ani de la decesul soțului ei.