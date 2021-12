Soțul Dianei Șoșoacă a spus adevărul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la sediul de avocatură al senatoarei

În urma scandalului iscat recent în centrul căruia se află senatoarea Diana Șoșoacă, soțul acesteia a fost acuzat că ar fi mușcat-o pe jurnalista din Italia. De partea cealaltă, Dumitru Silvestru Șoșoacă a negat acuzațiile, spunând, în mod ironic, că jurnalista nu era pe placul său, fiind ”prea osoasă”. Soțul senatoarei a completat că lui îi plac femeile ”mai cărnoase”.

Amintim că Dumitru Șoșoacă a fost plasat sub control judiciar, măsură pe care a contestat-o, însă aceasta a fost respinsă de către magistrații Judecătoriei Sectorului 1 al Capitalei.

Avocații soțului senatoarei spun că fapta pentru care acesta este acuzat nu există, de fapt, și că au probe pentru a dovedi nevinovăția lui Dumitru Șoșoacă.

Cum s-a ajuns aici

La finalul săptămânii trecute, la cabinetul de avocatură al Dianei Șoșoacă se aflau mai mulți jurnaliști de la televiziunea italiană Rai Uno, aceștia dorind să îi ia senatoarei un interviu.

Scandalul a pornit atunci când jurnaliștii italieni au declarat că au fost sechestrați și agresați. După anumite discuții în contradictoriu, soțul Dianei Șoșoacă ar fi mușcat o jurnalistă italiană, motiv pentru care au fost întocmite două dosare penale, unul dintre ele fiind pe numele lui Dumitru Șoșoacă, fiind acuzat de ultraj.

În sesizările adresate Parchetului General, Diana Șoșoacă și soțul ei au acuzat violarea vieții private și violarea sediului profesional de către jurnaliștii italieni, în timp ce aceștia au acuzat lipsă de libertate, loviri și alte violențe.

Soţul Dianei Şoşoacă rupe tăcerea în marele scandal cu jurnalista din Italia

Diana Şoşoacă şi Dumitru Silvestru Şoşoacă ar putea avea probleme foarte serioase, dacă acuzaţiile jurnalistei de la Rai Uno se dovedesc a fi reale. Întoarsă în Italia, Lucia Goracci a povestit ce s-ar fi întâmplat cu adevărat în timpul scandalului-monstru care ţine prima pagină a ziarelor.

Diana Şoşoacă şi soţul acesteia au provocat un adevărat scandal la nivel internaţional şi inclusiv ambasadorul Italiei la Bucureşti a cerut explicaţii în acest caz.

Lucia Goracci, jurnalista de la Rai Uno care a fost agresată de soţii Şoşoacă, a povestit prin ce a trecut, într-o intervenţie la postul de televiziune la care lucrează, după revenirea în Italia.

“Deși eram în România, m-am simțit ca în Siria”, este declaraţia şocantă a jurnalistei din peninsulă.

“Soțul senatoarei Șoșoacă i-a șoptit translatoarei noastre la ureche – cel care apoi m-a atacat – i-a șoptit: Uite ce-o să fac cu toți patru, vă arunc pe fereastră.

Lucrurile au evoluat într-un crescendo grotesc, când am fost sechestrați, apoi când eu am reușit să scap, tot acel timp în care nu am știut ce se întâmplă cu cei trei colegi ai mei aflați înăuntru”, a declarat Lucia Goracci, potrivit Digi24.

Jurnalista din Italia a criticat şi modul în care au intervenit poliţiştii chemaţi la faţa locului. În loc să-i apere pe jurnaliştii agresaţi, oamenii legii i-au ținut la secție fără motiv, unde i-au percheziționat în căutare de arme și droguri, spune Goracci.

“Este paradoxal. Mai întâi, acea tentativă de manipulare a dovezilor. Acest video postat de senatoare arată foarte clar cum, ținându-mă, polițistul a facilitat într-o anumită măsură agresiunea, agresarea mea de către soțul senatoarei”, a mai precizat Lucia Goracci pentru Rai Uno.

Soţul Dianei Şoşoacă: Ziariștii fac show, fac spectacol, nu mai sunt teatre de război

De cealaltă parte, Dumitru Silvestru Şoşoacă, cel acuzat că ar fi muşcat-o de mână pe jurnalista din Italia, dar şi de agresiune asupra unui poliţişt sosit la intervenţie, se apără şi spune că acuzaţiile sunt false.

El a vorbit cu jurnaliştii atunci când s-a prezentat la Secţia 6 de Poliţie, pentru a semna controlul judiciar.

“Nu am mușcat pe nimeni, mă faceți să râd. Nu agresez de felul meu pe nimeni, e o minciună. Deci e o problemă cu femeia. Nu pot să mă pun la mintea ei.

Cred că pentru show. Ziariștii fac show, fac spectacol, nu mai sunt teatre de război. Dânsa nu are pe unde să mai meargă. Americanii bat în retragere, rușii și chinezii înaintează în lume.

Ea e o victimă colaterală. Din dorința de a mai fi în temă, de a mai fi în piață, caută show”, a declarat soţul Dianei Şoşoacă, potrivit Stiripesurse.ro.