Duminică au intrat în vigoare noi măsuri pentru limitarea răspândirii coronavirusului. În zonele unde rata incidenței este crescută, magazinele se închid la ora 18:00 iar circulația este interzisă după ora 20:00. O altă măsură este închiderea sălilor de fitness, lucru ce a deranjat-o teribil pe senatoarea Diana Șoșoacă. Într-un live postat pe pagina sa de Facebook, avocata vrea să înțeleagă de ce nu i se permite să meargă la sală. Ea este de părere că sălile de fitness din România ar trebui să funcționeze precum cele din SUA, 24 din 24.

„Dacă eu vreau să mă duc să trag de fiare, de ce nu mi se permite să am sală de fitness deschisă 24 din 24?”, se întreabă Diana Șoșoacă , într-un live transmis pe Facebook, în care poartă o conversație cu Luis Lazarus.

Senatoarea a mai spus că există oameni care au un program diferit și care termină munca la ora 12 noaptea, motiv pentru care sălile ar trebui să fie deschise 24 din 24. Ea s-a dat pe sine de exemplu, spunând ”Dacă eu termin de muncă la ora 00.00 și vreau să mă duc să trag de fiare, să mă dezmorțesc că nu mai pot de dureri de coloană.”

„Eu aș ține ca în SUA, unde sunt săli de fitness care merg 24 din 24. Sunt oameni care termină job-ul pe la ora 00.00 și au alt regim, evident. De exemplu, eu! Eu muncesc și 20 de ore din 24. Dacă eu termin de muncă la ora 00.00 și vreau să mă duc să trag de fiare, să mă dezmorțesc că nu mai pot de dureri de coloană, de ce nu mi se permite să am sala de fitness deschisă 24 din 24? De ce nu se permite piscinelor să funcționeze în acest regim, în condițiile în care sportul întărește sistemul imunitar?!” a reacționat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a primit informații care spuneau că bucureștenii din Sectorul 5 al Capitalei au fost blocați pentru a nu putea participa la protestele organizate de ea. Aceasta a spus că oamenii au primit amenzi din acest considerent.

Ea a mai spus că primarul Sectorului 5 a făcut un aranjament pentru că are două procese din care poate ieși ”șifonat”.

„Este inacceptabil un astfel de comportament. Din câte am înțeles, dl. Piedone, chiar îl rog să ne spună de ce a dispus aceste ordine – pe surse am aflat că dânsul ar fi făcut un aranjament pentru că are două procese din care poate să iasă foarte șifonat, unul este Colectiv. Ca să scape de aceste dosare și-a luat angajamentului ca niciun locuitor din Sectorul 5 să nu mai părăsească sectorul când sunt demonstrații. Nu ai voie să faci așa ceva. Este inadmisibil. dacă nu e adevărat, te rog, dle Piedone, să dezminți. Dacă este adevărat, te vei mai trezi cu un dosar penal”, adaugă Șoșoacă.