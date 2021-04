Veşti proaste pentru fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu! Joi, 1 aprilie, au avut loc pledoariile finale în cazul apelului formulat în dosarul fostului edil, iar procurorii DNA consideră că pedeapsa primită în primă instanţă este prea blândă. DNA cere acum o pedeapsă orientată spre maximul special prevăzut de lege.

Astfel, joi, la Curtea de Apel Bucureşti, un procuror DNA a cerut mărirea pedepsei aplicate lui Sorin Oprescu în dosarul în care acesta a fost condamnat în primă instanţă la 5 ani şi 4 luni închisoare cu executare. Fostul primar a fost găsit vinovat de săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, constituirea unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu.

Curtea de Apel Bucureşti a terminat de judecat apelul în dosarul lui Oprescu, iar joi au avut loc pledoariile finale.

Direcţia Naţională Anticorupţie consideră că Tribunalul Bucureşti i-a aplicat fostului primar general o pedeapsă prea blândă în raport cu faptele comise şi funcţia deţinută de fostul edil şi a cerut o pedeapsă orientată spre maximul special prevăzut de lege.

Nu doar Sorin Oprescu ar putea sta mai mult timp după gratii. Procurorul DNA a cerut pedepse mai mari şi pentru ceilalţi inculpaţi din acest dosar.

În ultimul cuvânt în faţa instanţei, Oprescu a spus că procurorii au căutat prin toată lumea să vadă dacă are averi ascunse, dar nu au găsit nimic, susţinând că nu a încălcat niciodată legea, scrie Agerpres.

“Niciodată procurorii DNA nu m-au ascultat. Au scris mereu că refuz să dau declaraţii. Am renunţat când am fost întrebat cai verzi pe pereţi despre ce face Băsescu. Am spus că nu am fost ales de oamenii din Bucureşti ca să ştiu ce face Băsescu.

Ce nu spune DNA este că au făcut 21 de comisii rogatorii în toată lumea. Toate s-au întors fără răspunsuri. Nu am averi ascunse, nu am vile mascate, nu am averile despre care spun ei. Ce grup infracţional? Nu am făcut în viaţa mea parte din vreun grup (…) Fără falsă modestie, voi spune că în viaţa mea eu am făcut bine oamenilor. Toate acuzaţiile ce mi s-au adus au fost făcute doar pe vorbe, pe vorbele unui om care a vrut să scape mai uşor.

N-am încălcat niciodată legea. Reţineţi, vă rog! Totuşi, am fost şi încă mai sunt chirurg, am fost primar general, am fost senator şi am o pregătire academică de ani de zile. Nu mi s-a reproşat niciodată încălcarea legii”, a declarat Oprescu în ultimul cuvânt.