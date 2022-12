Au fost semnate două contracte pentru îmbunătățirea capacității operaționale a Porturilor Brăila și Galați

„Dăm startul modernizării Porturilor Brăila și Galați! Am semnat astăzi două contracte de finanțare de aproximativ 264 milioane de lei care vor îmbunătăți capacitatea operațională a celor două porturi”, a anunțat, miercuri, Sorin Grindeanu pe contul său de Facebook.

Potrivit spuselor sale, Portul Brăila va beneficia de 126,82 milioane de lei pentru integrarea în fluxul internațional de mărfuri, iar pentru creșterea capacității de mărfuri va fi modernizată infrastructura portuară și drumurile de acces interioare. Lucrările care trebuie finalizate până la sfârșitul anului viitor vizează modernizarea danelor 26 și 27 și amenajarea lor pentru creșterea capacității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare la 260.000 tone/an (până în anul 2030).

Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că, prin acest proiect, Portul Brăila va deveni un motor de creștere economică pentru Regiunile de Dezvoltare Sud-Est și Nord, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunilor la rețelele TEN-T (Core și Comprehensive).

Portul Galați are la dispoziție 136,94 milioane de lei pentru amenajarea danei Ro-Ro (roll on/roll off) din Bazinul Nou, ceea ce va permite creșterea cu aproximativ 48.000 tone (în primul an de exploatare) a volumului de mărfuri, reducerea timpilor de încărcare/ descărcare, creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare. Lucrările trebuie finalizate tot până la sfârșitul anului viitor și vizează reabilitarea cheurilor de acostare ale danelor 39 și 40, amenajarea rampei Ro-Ro la dana 41 și amenajarea cheului între rampa Ro-Ro și platforma multimodală.

A fost anunțat câştigătorul licitaţiei pentru proiectarea şi execuţia Lotului 1 al Autostrăzii de Centură a Bucureştiului A0 Nord

Cu puțin timp în urmă, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că, după reevaluarea ofertelor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a ales câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția Lotului 1 al Autostrăzii de Centură a Bucureştiului A0 Nord.

„Un nou lot al Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0) are constructor desemnat! După reevaluarea ofertelor, CNAIR a anunțat astăzi câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția Lotului 1 al A0 Nord. Asocierea de antreprenori români și italieni trebuie să finalizeze proiectarea și lucrările în 34 de luni (12 luni proiectare, 22 de luni execuție).

Valoarea contractului este de 815 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat din fonduri europene. Pe acest lot de autostradă de 17,5 km vor fi construite 10 structuri. Dacă nu vor fi depuse contestații contractul va putea fi semnat peste 10 zile”, a scris Sorin Grindeanu pe rețelele sociale.