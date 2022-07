Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a vorbit despre situația posturilor de titularizare din România. Într-un interviu acordat la B1 Tv, acesta a explicat că în acest an au fost scoase la concurs dar 5.193 de posturi.

El a explicat că au fost discipline în care au fost doar trei posturi în toată țara, el dând exemplu Sociologia și Filosofia. Și la Geografie au fost de asemenea doar nouă posturi la nivel național și niciunul dintre ele nu a fost în mediul rural.

„Tocmai ce am încheiat examenul de titularizare, am avut 5.193 de posturi scoase la concurs. Am avut discipline precum Sociologie sau Filozofie în care au fost câte doar trei posturi în toată ţara. Pentru a fi titularizabile, adică pentru a fi ocupate pe perioadă nedeterminată, adică pentru a oferi şansa acelui profesor de a contracta, spre exemplu, un credit la bancă. La Geografie, doar nouă posturi în toată ţara au fost, dintre care niciunul în mediul rural”, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu anunță peste 20.000 de posturi de titularizare în România

Lucrurile vor arăta mult mai bine anul viitor, a subliniat ministrul. Acesta anunță că în 2023 vor fi peste 20.000 – 25.000 de astfel de posturi, adică de cinci ori mai multe ca în acest an, deoarece vor fi disponibile şi acele locuri care nu au normă întreagă.

El a mai adăugat că se dorește atragerea în sistem a profesorilor, în special în mediul rural.

„Anul viitor, în loc să avem 5.000 de posturi titularizabile, estimez că vom avea peste 20.000 – 25.000, deci de cinci ori mai multe, pentru că vom scoate la concurs şi acele posturi care nu au o normă întreaga, au cel puţin o jumătate de normă, pentru a atrage în sistem profesori, pentru ca şi în mediul rural să avem şansa de a avea profesori”, a adăugat Cîmpeanu.

Salariile din învățământ vor fi majorate

Menționăm faptul că anterior, ministrul Educației a confirmat faptul că salariile din învățământ ar urma să crească cu 43% din toamna acestui an. Sorin Cîmpeanu explica că în prezent salariul mediu în învățământ este de 6.500 de lei brut, iar odată ce va fi crescut va fi de 9.300 de lei brut.

El a mai subliniat faptul că toate salariile vor crește proporțional, astfel încât să fie evitate dezechilibre.

„Un profesor stagiar în primul an după terminarea facultății, când are suportul unui profesor mentor, când are norma redusă, chiar dacă e norma redusă, va avea salariul egal cu salariul mediu pe economia națională. Salariul mediu pe economia națională va fi salariul cu care fiecare profesor începe.

Acum, salariul mediu în învățământ e de 6.500 de lei brut, creșterea de 43% înseamnă 9.300 de lei. Toate salariile cresc proporțional că altfel dezechilibrezi salariile, deci toate salariile urmează să crească”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.