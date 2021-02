Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat joi că a căutat soluţii în cazul elevilor celor cinci şcoli în reabilitare din Drumul Taberei şi le-a comunicat pe cele agreate până în prezent cu conducerile şcolilor şi reprezentanţii părinţilor.

“Îmi cer scuze că şcolile nu sunt gata, contractele cu firmele antamate de fosta administraţie în vara anului trecut se finalizează abia după 20 februarie. Din păcate, toate eforturile pe care le-am făcut pentru ca şcolile să fie gata nu au avut rezonanţă la nivelul firmelor contractate. Mai mult, după cum am mai spus, nu sunt mulţumit de faptul că proiectele tehnice (implicit standardele) nu au fost respectate integral. Nu voi prelungi acele contracte, iar întârzierile vor fi transformate în penalităţi. Am căutat soluţii şi am fost în permanent în dialog cu Administraţia Şcolilor, Inspectoratul Şcolar şi reprezentanţii părinţilor pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru începerea școlii pe 8 februarie, în condiţiile date”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Care sunt soluțiile agreate până acum

Potrivit primarului Sectorului 6, soluţiile agreate până în prezent cu conducerile școlilor şi reprezentanţii părinţilor sunt următoarele:

Şcoala gimnazială nr. 197

Vor învăţa în ciclul de dimineaţa, în săli de clasă amenajate în containere, următoarele clase: clasa pregătitoare, clasa 1: B, D, E, clasa a II-a: A, B, C, D, E, clasa 3: D, E, F, clasa 4: C.

Vor fi relocaţi în ciclul de dimineaţă la Colegiul Tehnic “Gh. Asachi”, următoarele clase: clasa 1 C, clasa 3 B, clasa 4: A, B, D, E, F.

Vor fi relocate în ciclul de după-amiază la Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” următoarele clase: 8 A, B, D, clasa pregătitoare D.

Vor învăţa on-line, din cauza unor afecţiuni ale învăţătorilor şi vulnerabilităţi ale membrilor familiilor elevilor următoarele clase: 1 A, 3 A, 3 C, 8 C.

Şcoala gimnazială “Adrian Păunescu”

Vor învăţa în săli de clasă amenajate în containere, în ciclul de dimineaţă, toţi elevii din învăţământul primar, iar după-amiaza elevii claselor a 8-a (două clase).

În urma consultărilor dintre reprezentanţii părinţilor şi conducerea școlii, s-a refuzat relocarea la Şcoala 164 sau la Liceul “Antim Ivireanu”.

Şcoala gimnazială nr. 59

Vor învăţa în săli de clasă amenajate în containere, în ciclul de dimineaţa, următoarele clase: pregătitoare A, B, D, clasa 1: A, B, C, clasa 2: A, B, 8 – A, B, C, iar în ciclul de după-amiaza: clasa 4: A, B, C, D, clasa 3: B, C.

Vor urma cursuri on-line, din cauza unor afecţiuni ale profesorilor, următoarele clase: Pregătitoare – C, 2 – C, 3- A, D.

Variantele de relocare au fost refuzate.

Şcoala gimnazială “Sfinţii Constantin şi Elena”

Vor studia în săli de clasă amenajate în containere, în ciclul de dimineaţa, clasele pregătitoare, 1, 3, 8, iar după-amiaza clasele 2 şi 4.

Şcoala gimnazială “Sfântul Andrei”

Este posibil ca şcoala să nu înceapă cu prezenţă fizică în săptămâna 8-12 februarie în containere, ci numai în sala de sport. În prezent se pregăteşte un memoriu către Inspectoratul Şcolar şi DSP, deoarece containerele trebuie reautorizate, pentru că s-a solicitat din partea unităţii reconfigurarea spaţiilor. Astfel, toate clasele care vor desfăşura orele în containere vor începe şcoala on-line până la obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

În urma consultărilor dintre reprezentanţii părinţilor şi conducerea școlii, au fost refuzate toate variantele de relocare.

Cum se va învăta, cel mai probabil, începând cu 15 februarie

Vor urma cursuri în săli de clasă amenajate în container, în ciclul de dimineaţă clasele pregătitoare 1, 2 (fără clasa a 2-a C) şi a 8-a, iar după-amiaza clasele 2 C, cele de a 3-a, a 4-a C, D, H, I.

Din 8 februarie vor învăţa în sala de sport dimineaţă clasa 1-a E şi D, clasa a 2-a A, D, E şi F, iar după-amiază clasele de a 4-a A şi B, F, G şi J.

Vor învăţa temporar on-line, din cauza unor afecţiuni ale profesorilor, următoarele clase: Pregătitoare F şi 4 E.

“Orice modificare va surveni, în funcţie de discuţiile şi deciziile ce vor fi luate de către consiliile de administraţie, va fi comunicată imediat pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6 şi a Administraţiei Școlilor Sector 6. Altfel, nu vor fi probleme de căldură sau de altă natură”, a precizat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

