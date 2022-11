Vestea zilei despre Sofia Vicoveanca. Îndrăgita cântăreață de muzică populară a făcut o serie de comentarii în contextul în care în doar o zi se sărbătorește în România ziua de 1 Decembrie. Cântăreața de muzică populară a fost invitată la emisiunea Generații de distracții de la Pro TV.

Ea a vorbit despre semnificația Zilei Naționale a României, dar și despre cea mai mare dorință pe care o are.

Întrebată ce emisiune și-ar fi dorit să prezinte, Sofia Vicoveanca a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Mi-ar plăcea să prezint Vocea României, dar nu am de gând să fac așa ceva pentru că sunt la capăt de drum și îmi cunosc măsura„, a mai spus cântăreața de muzică populară.

Vorba Sofiei Vicoveanca: Nimeni ca mine și nici eu ca alții

De altfel, artista de 81 de ani a ținut să facă mai multe dezvăluiri în emisiune.

„Eu am o vorbă: nimeni ca mine și nici eu ca alții. Eu am 63 de ani de cântat, bătuți pe muchie. Așa mi-am croit drumul meu de cântăreață. Nu este fală, poate sună a mândrie.

Dacă un coleg de breaslă din altă zonă folclorică a avut o idee asemănătoare cu a mea, eu am avut puterea să renunț. Eu m-am format pe vremea cenzurii”, a spus ea.

Cântece despre bucurie, nu jale și dor

Ea a arătat că era nevoie de cântece inedite din zona Bucovinei, care să fie despre bucurie și împlinire, nu jale, dor sau amar.

„Am cules foarte mult, nu am aruncat casetele de atunci, iar în pandemie le-am reascultat și am 12 cântece noi. Eu nu îmi fac planuri, planurile vin de sus, se întâmplă. N-am stat locului niciodată. Am ce face.

Nu am renunțat și nu am neglijat niciodată vreun aspect al vieții mele, iar acesta cred că este principalul atu al generației din care fac parte. Ambiție, voință, persistență”, a spus Sofia Vicoveanca.

Celebra cântăreață de muzică populară a explicat că este bucuria noastră, a tuturor românilor.

„Este România mare. Este a noastră și este normal să ne bucurăm. Îmi aduc aminte de când am mai poposit la diverse evenimente în lume, unde sunt românii noștri care se bucură, strigă, joacă, dar dacă îi privești în ochi… le vezi amarul și dorul.

Vin și mă întreabă „Ce e acasă?”. Ei știu mai bine ce e acasă decât mine pentru că sunt atâtea posibilități de a vorbi cu cei dragi”, a continuat Sofia Vicoveanca.