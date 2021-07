Societatea Entomologigă din America anunță schimbarea numelor unor insecte

La fel ca Societatea Ornitologică Americană, entomologii din Statele Unite au decis să abordeze denumirile comune „discriminante” ale insectelor. Miercuri, 14 iulie, Societatea Entomologică din America a anunțat redenumirea insectelor ale căror nume comune pot fi considerate rasiste sau peiorative, în special „fluture țigănesc” sau „furnică țigănească”, relatează JDD, conform lefigaro.fr

D-na Ethel Brooks, universitar rom și președinte al studiilor privind femeile, genul și sexualitatea la Universitatea Rutgers, consideră că această decizie este revoluționară. În opinian sa, utilizarea acestor nume de insecte constituie um „amalgam rasist”. De exemplu, denumirea latină de Lymantria dispar (Bombyx disparat) desemnează o omidă ale cărei larve păroase sunt deosebit de distructive în păduri. Ori termenul obișnuit „fluture țigănesc” ar fi o referire la comportamentul presupus distructiv al populațiilor de țigani și romi. Insecta Aphaenogaster araneoide, cunoscut sub numele de „furnică țigănească” este, de asemenea, indicată de comunitatea romă.

Insectele nu sunt singurele care vor fi redenumite

Întrebată de „New York Times”, Ethel Brooks a spus că a suferit de această comparație când era mică. „Așa ne văd ei”, își amintește ea. „Mâncăm lucruri și distrugem lucrurile din jurul nostru”. Michelle Smith, președinta Societății Entomologice, și-a justificat alegerile la postul CNN.

„Vrem ca toată lumea să se simtă binevenită în comunitatea entomologică și, așadar, dacă folosim o nomenclatură care îi face pe oameni să se simtă excluși sau marginalizați sau contribuie în vreun fel la aceasta, nu există niciun motiv să o folosim în continuare”. Societatea științifică indică pe site-ul său că oricine poate trimite nume noi pentru aceste insecte care „îndeplinesc standardele de diversitate, echitate și incluziune”.

Insectele nu sunt singurele care vor fi redenumite. În ultimii ani, multe domenii științifice au pus sub semnul întrebării numele unor specii potențial „ofensatoare” sau „discriminante”, subliniază „New York Times”. Astfel, în 2020, o revistă științifică trimestrială americană a fost redenumită, deoarece numele său era un derivat al omului de știință „rasist” Edward Cope. Numită „Copeia„ din 1913, comitetul executiv i-a schimbat numele în „Ichthyology and Herpetology”. În același an, Societatea Ornitologică Americană a retras numele generalului John Bachman unei specii de păsări de țărm, „Stridiorul lui Bachman”.

Şi genetica tinde spre această abordare, potrivit cotidianului american citat. Dr. Wei, doctorand în California, care studiază evoluția și variabilitatea proceselor moleculare, a considerat necesară redenumirea unei mari familii de gene săritoare, denumită în mod obișnuit „gene săritoare țigănești”.