Şocant! Ce au ajuns să facă crescătorii de porci de teama epidemiei de pestă porcină

La Brăila, mai mulţi săteni au tăiat porcii imediat cum au auzit că Direcţia Sanitar Veterinară va ajunge şi la ei în localitate. În comuna Suletea, primarul Ciprian Tamaş a cerut autorităţilor să ia măsuri pentru a limita pierderile gospodarilor care au muncit pentru a creşte animalele şi sunt acum puşi în situaţia de a renunţa de tot la ele.

Tot în judeţul Brăila, una dintre cele mai mari ferme de porci este obligată să eutanasieze peste 140.000 de porci, ceea ce va însemna o pagubă uriaşă, conform Digi24.

În judetul Ialomiţa, oamenii şi-au ascuns porcii în porumb. În Tulcea, oamenii au dat năvală în magazine pentru a cumpăra lăzi frigorifice în care să păstreze carnea până la Crăciun.

„Oamenii ascund porcii prin porumb, îi duc de colo-colo, a apărut pesta în Berteşti şi i-au dus în Luciu, acum de la Luciu îi duc înapoi în Berteşti şi uite-aşa se răspândeşte. Am avut luni noapte patru filtre rutiere numai pe Luciu şi Berteşti care au verificat toate maşinile. Mulţi dintre localnici au tăiat animalele după ce au aflat că nu se pot îmbolnăvi dar apa cu care au spălat carnea conţine virus ce se poate răspândi astfel. În Tulcea, imediat ce s-a aflat de existenţa pestei porcine din magazine au dispărut toate lăzile frigorifice, oamenii şi-au tăiat animalele şi le-au pus la congelat!”, a anunţat prefectul Gigi Petre, şeful comandamentului care acţionează în zona Giurgeni – Luciu – Gura Ialomiţei.

„Am spus că scroafa o lăsăm pentru Crăciun, că poate fată. Dar, când am auzit că a ajuns pesta la Vameş, am zis că mai bine o tăiem şi o mâncăm noi, decât să vină autorităţile să ne-o omoare şi să aşteptăm apoi bani de despăgubiri. Dacă le-ar fi făcut analize pe loc şi ne dădeau banii imediat ar fi fost altceva”, a declarat o femeie pentru Viaţa Liberă.

“Nici bunicii mei, nici Decebal sau Burebista nu tăiau porci vara. Eu i-am tăiat de frica pestei. Am doi copii, am cum să aştept eu trei luni de zile despăgubirile? Am tăiat porcul, am cumpărat ladă şi sper să ţină până la Crăciun. Şunca am dat-o la un laborator de panificaţie, să facă prăjituri din ea", a mai spus un localnic din Lieşti.