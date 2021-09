Unul dintre jurnaliștii agresați fizic în noaptea trecută a fost jurnalist la Antena 3 și a povestit ce s-a întâmplat. Radu Mocanu spune că a suferit o pierdere de memorie, motiv pentru care există anumite momente pe care nu și le mai amintește.

”Din păcate am avut o pierdere de memorie. Sunt câteva ore pe care nu prea mi le amintesc. Sunt doar niște frânturi de imagini care îmi vin în minte, dar nu aș ști să le leg.

Jurnalistul spune că s-a trezit ulterior la spital și că simțea leziuni în zona feței și o presiune în zona cefei.

Jurnalistul a mai precizat că, împreună cu colegii săi, au luat în calcul un posibil atac, dar nu se așteptau la o asemenea amploare.

”Ne-am gândit și nu prea ne-am gândit. De data aceasta era vorba despre un localnic care ne ducea în zona respectivă și atunci, fiind un localnic care știe lucrurile, ne-am gândit că o să fie ok. Am subestimat și am făcut o imprudență să mergem acolo, urmând acel localnic, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat.”, spune Radu Mocanu.