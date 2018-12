Șoc total! Elena Udrea rupe tăcerea! Ce decizie neașteptată a luat fostul ministru

"Sunt in proceduri pentru acordarea statutului definitiv. Lucrurile sunt in transformare in Romania, vom vedea in zilele urmatoare, abia am iesit din inchisoare, incerc sa ma bucur de copilul meu, de familia mea. Pot parasi Costa Rica, nu pot veni in Romania ca pierd statutul de refugiat. Tocmai de aceea spun ca trebuie sa opreasca cineva aceste abuzuri din tara, nu stiu cine ar putea sa o faca. Nu voi renunta la el. Zilele acestea nu,nici nu are copilul pasaport", a declarat Elena Udrea la Antena 3.