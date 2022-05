Ministerul Apărării Naționale din Ucraina susține faptul că flota rusă a pierdut o altă navă de război, ce a fost lovită recent de drona ucraineană Bayraktar TB2.

„Parada tradițională a flotei rusești din Marea Neagră de pe 9 mai anul acesta va avea loc lângă Insula Șerpilor – pe fundul mării”, a fost mesajul amenințător scris de Ministerul Apărării Naționale din Ucraina pe Twitter.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the “Serna” project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022