Șoc și groază într-un avion cu parlamentari. Ce a vrut să facă un individ în timpul zborului!

Un pasager a vrut să deschidă o uşă exterioară a unui avion, în timp ce acesta se afla la altitudinea de 10.000 de metri. Individul a încercat să facă acest lucru în timpul unui zbor pe ruta Moscova-Chişinău, bărbatul fiind imobilizat de parlamentarii socialişti din Republica Moldova care au făcut parte din delegaţia preşedintelui Igor Dodon în cursul vizitei efectuate în Rusia, informează unimedia.info.

La bordul aeronavei se aflau inclusiv nouă deputaţi socialişti moldoveni care se întorceau din Rusia. Ei au făcut parte din delegaţia preşedintelui moldovean, Igor Dodon, în timpul vizitei acestuia la Moscova, unde şeful statului a ţinut un discurs.

„Era cineva dintre pasageri, eu chiar nu îl cunosc. După ceva timp de la decolare, când eram la o altitudine de 10 mii de metri, era noapte târziu, care dormeau, care mai citeau, la un moment dat a venit însoţitoarea de bord şi m-a rugat să o ajut. Următoarea întrebare a mea a fost, „cu ce să vă ajut?”. Mie mi-a spus că cineva vrea să deschidă uşa şi să sară din avion”, a declarat deputatul Grigore Novac, citat de unimedia.info. Novac a spus că a mers, a încercat să discute cu el pentru a-l calma. „Pentru un timp de 5-7 minute am crezut că se calmează, şi după asta brusc s-a agitat, iarăşi avea intenţie să se întindă la uşă şi să ridice mânerul. În uşă stătea însoţitorul de bord, pe care îl împingea din când în când. Am înţeles că situaţia poate ieşi de sub control şi altceva decât să îl mobilizăm nu am avut ce face”. Bărbatul a fost legat cu mai multe curele şi l-a pus pe două scaune. „Practic până am aterizat, am discutat cu el ca să se ducă de la acest gând”. Pasagerul ar fi vrut să sară din avion din cauza problemelor personale. „Nu ştiu exact, era un gest disperat. [...] Ulterior a fost luat de poliţia de frontieră, chiar de la bord la încătuşat”, a conchis deputatul Grigore Novac.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei de Frontieră din Republica Moldova, Raisa Novischi, a confirmat existenţa acestui incident, însă a declarat că suspectul nu a fost reţinut pentru că nu a fost pusă vreo plângere pe numele acestuia. Compania Air Moldova nu a comentat incidental petrecut în avion.