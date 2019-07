Participanții roast-ului Vioricăi Dăncilă au umilit-o crunt pe cea care se află în fruntea Guvernului României. Totul s-a petrecut în hohote de răs la Comics Club.

Imediat au apărut și reacțiile fanilor:

„Oglinda oglinjoara unde suntem, in ce oras si in ce tara?”, a spus un fan, ironizând-o pe Viorica Dăncilă.

Vezi aici întregul show!



Cine este Irene Boclincă, cea care seamănă cu premierul?

”Irena Boclincă e un simplu om, o actriță din Republica Moldova. Acolo am crescut, m-am format ca actriță, am activat șapte ani în teatru, am colaborat cu un post de televiziune de acolo, iar în 2015 am lăsat tot și am venit în România. Mi-a fost foarte greu, dar simțeam că nu se mai întâmplă nimic, iar când veneam în turnee în România, mă simțeam ca acasă aici. Și colaboram frecvent cu trupe de teatru din România, mă înțelegeam foarte bine cu ei, am prins drag de ei. În 2015 mi-am luat inima în dinți și m-am mutat la Iași, am intrat la Master, dar jumătate de an am avut nopți înlăcrimate.

Venisem fără bani, din apartamentul meu am ajuns în cămin, într-o cameră cu cinci fete, cu baie la comun, dar am zis că acesta e cursul lucrurilor și că sigur trebuie să fie și mai bine. În 2016 am prins o colaborare la Teatrul Național, în timp ce aveam și examene. După ce m-au văzut jucând la examene, toți au început să mă vadă cu adevărat. În 2017 am ajuns pentru niște proiecte în București, de atunci am colaborat cu Circul Metropolitan, iar când am auzit de preselecțiile iUmor am zis să încerc, mai ales că am mai vrut o dată, dar nu eram sigură pe materialul meu atunci. Data trecută, audițiile iUmor s-au și suprapus cu un alt spectacol cu Radu Afrim, iar premiera era foarte apropiată de ziua de filmare și atunci am ales teatrul. E clar că așa a fost să fie, ca eu să fiu acum pe scenă!”, a spus actrița.

