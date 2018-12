Șoc pe piața de comunicații din România! Orange și Telekom, planuri mari împreună. Ce pregătesc cei doi giganți de telefonie

Recent, la Paris, în cadrul #HelloShow organizat de Orange la Grande Arche de la Defense, liderii giganţilor au purtat un discurs interesant pe şcenă. Stephane Richard, CEO Orange, care a fost şi gazda evenimentului, l-a invitat pe Tim Hottges, şeful grupului german Deutsche Telekom, alături de el.

CEO-ul Telekom a făcut o glumă atunci când a urcat pe şcenă şi ia dăruit liderului Orange o pereche de tenisi în culoarea companiei Telekom, magenta. Gestul a fost acompaniat de cuvintele lui Tim Hottges, “Magenta is the new Orange”. Rămâne de văzut dacă fuziunea celor două companii se va concretiza.

“Noi nu ne plângem de Europa cum face toată lumea ci în schimb vom acţiona împreună pentru ca UE să nu piardă şi al doilea val al digitalizării în faţa SUA şi China”, au anunţat într-un discurs comun din Paris Stephane Richard şi Tim Hottges.

Cei doi giganţi de telefonie coleaborează însă pe multe sectoare. Tot la Paris aceştia au mărturisit că vor lucra „din ce în ce mai strâns împreună“, scopul lor principal fiind să dezvolte diverse produse şi servicii în domeniu.

De asemenea, grupurile Orange şi Deutsche Telekom îşi vor alinia acţiunile astfel încât să favorizeze investiţiile în reţelele 5G.

Orange şi Deutsche Telekom au afaceri cumu­late de 117 mld. euro în 2017. Cei doi sunt competitori dar domină pe piaţa de comunicaţii din România.

Anul acesta colaborarea dintre cei doi s-a concretizat într-o boxă inteligentă - care integrează un asistent virtual bazat pe o soluţie de inteligenţă artificială (AI) şi care a fost dezvoltată de o echipă comună de 150 de oameni şi va fi comercializată sub nume diferite (Hello Magenta respectiv Django) de către cele două grupuri, începând de anul viitor.

Boxa inteligentă Djingo vândut de Orange va ajunge în magazinele din Franţa la început de 2019 şi va costa 49 de euro.