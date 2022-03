Smiley a primit sute de reacții și de mesaje de apreciere din partea actorilor, regizorilor, oamenilor de film și teatru din România și a celor din industria muzicală care au fost surprinși de firescul și naturalețea cu care un artist mereu zâmbitor, senin, optimist a reușit să intre în pielea lui Alex, personajul principal măcinat, izolat și înghițit de depresie și atacuri de panică din filmul „Odată pentru totdeauna”, proaspăt lansat în cinematografele din toată țara.

Drumul de la artistul și omul de divertisment Smiley până la personajul Alex care a fost la un pas să-și ia viața din cauza depresiei a fost unul greu, plin de necunoscut, de trăiri noi, apăsătoare și de multă muncă de documentare și de lucru cu regizorul și cu echipa filmului.

Etapele prin care a trecut Smiley

3 luni de documentare despre depresie, anxietate și atacuri de panică, 2 luni de stări apăsătoare, de tristețe, izolare și derivă pentru a reuși identificarea cu Alex, aproape o lună de filmări de zi și de noapte, cu sesiuni îndelungi de repetiții, de traspunere în viața gri a unui om măcinat de depresie, accese de plâns și tremurat pentru a exprima neputința omului înspăimântat de iminența atacurilor de panică, ore în șir petrecute la machiaj pentru a „dobândi” cearcăne negre și adânci care să-i întunece privirea – acestea sunt doar o parte dintre etapele de construcție de rol prin care Smiley a trecut pentru a întruchipa personajul principal din cel mai nou film, inspirat din fapte reale, al regizorului Iura Luncașu, „Odată pentru totdeauna”.

M-a speriat la început, însă nu am putut refuza

„M-a speriat la început, însă nu am putut refuza un rol principal atât de ofertant. M-am gândit că dacă regizorul a avut încredere în mine, de ce aș pune eu frâne acesui demers și am acceptat. A fost începutul unui drum neobișnuit pentru mine, eu care mereu am putut vedea jumătatea plină a paharului, indiferent de ceea ce mi s-a întâmplat. Cu toate astea, am avut mulți oameni în jur, afectați de depresie, pe care nu-i puteam înțelege și nici ajuta și mi s-a părut o ocazie bună să fac un pas înspre ei. Se spune că depresia este boala seclului 21, este tăcută și extrem de răspândită. Simt că am cunoscut măcar puțin depresia prin Alex și am toată convingerea că se poate poate trece peste ea cu echilibru interior, credință, iubire și familie. Vă aștept să vedeți și în cinema care sunt remediile lui Alex.”, spune Smiley despre rolul care stârnește atât lacrimi, cât și zâmbete pe chipurile spectatorilor de cinema.

Filmul „Odată pentru totdeauna”, regizat de Iura Luncașu și distribuit de Vertical Entertainment, a putut fi văzut pentru prima dată în România, la Cinema City, în Timișoara, a avut avanpremiera de gală la Cineplexx Băneasa și poate fi văzut, din 25 februarie, în cinematografele din întrega țară.