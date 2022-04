In acest context, la începutul săptămânii avem alegeri pentru șefia FRF. Unde, suprinzător, avem un singur candidat: Răzvan Burleanu. În cadrul podcastului Subiecte Capitale din această săptămână au fost invitați Tudor Iacov, președintele Progresul București și Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani. Invității au explicat ce se întâmplă în fotbalul românesc și cum s-a ajuns în această situație critică.

Președintele FRF fără de rezultat

Potivit președintelui Progresul București, Tudor Iacov, de când este Răzvan Burleanu la condurecea Federației Române de Fotbal rezultatele au continuat să lipsească. Din păcate această situație nu este prezentă doar la Echipa Națională, ci în întreg fotbalul românesc, care a ajuns o ruină comparativ cu anii trecuți.

“Lui Burleanu îi aparține tot ce s-a ratat în fotbalul românesc. Răzvan Burleanu a venit la conducerea FRF din postura de președinte al Federației de Mini Fotbal, nicio legătură cu fotbalul, deoarece acea federație pe care Răzvan Burleanu a condus-o în trecut cu are nimic de-a face cu fotbalul tradițional. La momentul respectiv s-a tot amânat pronunțarea, până cu o zi înainte de alegeri. Eu întodeauna am zis că politicul are o imensă vină pentru ce se întâmpla la Federația Română de Fotbal.” a declarat Tudor Iacov în cadrul podcastului Subiecte Capitale.

Răzvan Burleanu este absolvent al Facultătii de Științe Politice, din nou un aspect care nu îl reconamdă în lumea fotbalului, actualul președinte al FRF neavând nicio legătură cu sportul în sine.

Potrivit lui Tudor Iacov, în momentul în care acesta a candidat pentru postul de președinte FRF, avea o singură propunere, venită din parte unui club de fotbal feminin, iar odată cu depunerea candidaturii lui Burleanu la FRF, fix cu o zi înainte de alegeri, Gică Popescu a fost arestat. Unii ar putea-o numi coincidență, însă ar fi mult prea frumos să fie adevărat.

Frică în rândul membrilor FRF

Tudor Iacov a spus că înainte cu o seară, la dineul dinaintea alegerilor, acesta a vorbit cu mai mulți partoni de club și membrii afiliați FRF să oprească alegerile.

“Mi-au spus, dacă te ridici tu, ne ridicăm și noi. Gândiți-vă că în momentul respectiv nu s-a mai ridicat nimeni, am fost singurul care a părăsit sala.” a declarat Tudor Iacov în cadrul podcastului Subiecte Capitale.

Practic așa s-a ajuns ca Răzvan Burleanu să preia scaunul de președinte al FRF. În prezent situația este puțin mai delicată, Burleanu fiind singurul candidat pentru acest post de președinte FRF.