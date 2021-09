Moment critic în Justiție. O situație alarmantă s-a petrecut la Judecatoria Timisoara. Un avocat a dezvăluit conditiile inumane in care sunt nevoiti sa lucreze grefierii romani. Alertă maximă la Sindicatul National al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial – condus de catre Catalin Traistaru, prim-grefierul Tribunalului Timis – dupa ce o colega de breasla de la Judecatoria Timisoara ar fi muncit pana la epuizare sub ochii unei judecatoare, dezvăluie luju.ro.

SNGJ Dicasterial a prezentat vineri, 10 septembrie 2021, un caz terifiant al unei grefiere pe care o judecatoare de la Judecatoria Timisoara ar fi tinut-o aproape 12 ore continuu in sedinta, pana la epuizare fizica. Cel putin asa sustine un avocat, care a relatat pe un grup de Facebook ca grefiera ajunsese intr-un asemenea grad de epuizare, incat n-a mai putut nici macar sa ridice mana ca sa apuce sticla cu apa, fiind nevoie sa fie chemata ambulanta. Postarea avocatului a fost preluata pe site-ul SNGJ, fara insa ca sindicatul sa-i dezvaluie identitatea.

In acest context, Sindicatul Dicasterial a anuntat ca i-a trimis o adresa conducerii Judecatoriei Timisoara, pentru ca aceasta sa precizeze in ce fel grefierei i-au fost respectate drepturile legale la locul de munca.

S-a apelat direct la Ambulanță

În articolul de pe site-ul Sindicatului National al Grefei Judiciare, insotit de capturile de ecran publicate pe acelasi portal, se arată ca o slaba gestionare a sedintei de judecata conduce de nenumarate ori la necesitatea de a apela serviciile de ambulanta.

„Spunem acest lucru, intrucat, am primit inca un semnal de alarma, prin intermediul unei postari efectuate in mediul online, realizata de catre un distins coleg avocat, cu privire la tristul incidentul produs in data de 08.09.2021, in jurul orelor 20.30, intr-o sala unde se desfasura sedinta de judecata a unui complet de minori si familiei din cadrul Judecatoriei Timisoara.

Mai concret, sedinta de judecata, cu o incarcatura de aproximativ 40 de dosare, a inceput la orele 09.00, continuand pana dupa orele 20.30, fara insa a va putea preciza ora la care completul a ridicat sedinta de judecata. S-a relatat faptul ca, in jurul orelor 20.30, grefiera de sedinta, din cauza epuizarii fizice, nu a mai putut consemna nimic din cele dispuse de presedinta completului de judecata si pur si simplu, sub fondul oboselii, a inceput sa planga, spunand ca are mana amortita de DURERE. De asemenea, s-a mai aratat ca doamna grefier nu s-a mai putut ridica nici de pe scaun, nereusind nici macar sa mai ridice sticla cu apa, sa bea, in acest sens fiind ajutata de jandarmul care se afla in sala la momentul respectiv.

Fata de situatia produsa, a fost nevoie sa se apeleze la serviciul de urgenta 112, pentru ca doamna grefier de sedinta sa primeasca ingrijirile medicale necesare. Sedinta de judecata, a continuat cu un alt grefier, presedinta completului de judecata aratand o completa lipsa de empatie in raport cu starea de rau a grefierei de sedinta care participase activ in cadrul sedintei de la orele 09.00, pana la orele 20.30, cand a clacat psihic din cauza epuizarii fizice”, a arătat sursa citată.

Sursa foto: Dreamstime