Sistemul sanitar din România este la pământ! Der Spiegel: Este deplorabil. Corupția scade dorința de vaccinare

Articolul respectiv este intitulat în mod dur „Valul Corona în România: Am fost atât de proști, uitați-va la mine” și conține mai multe declarații, atât ale pacienților, cât și ale autorităților, conform spiegel.de

Așadar, este criticat refuzul oamenilor de a se vaccina. Este analizată și lipsa medicilor și migrarea acestora în occident, unde salariile sunt mult mai mari. Următorul punct criticat este aportul politicienilor în această poblemă, deoarece oamenii nu au încredere în ce li se transmite de la autorități iar corupția a îngropat sistemul sanitar, potrivit sursei menționate.

„Nicio altă țară din lume nu are mai mulți bolnavi de COVID pe cap de locuitor, iar unitățile de terapie intensivă sunt supraaglomerate fără speranță”, scrie Der Spiegel.

Ce au spus românii infectați cu COVID?

În videoclipul realizat de publicația germană, pacienții români povestesc cât de mult regretă că nu s-au vaccinat. Jurnaliștii subliniază că acest val este cel mai sever de până acum în țara noastră, iar spitalele sunt în timp ce majoritatea celor internați sunt nevaccinați.

„Ar fi trebuit să o fac cu mult timp în urmă, dar întotdeauna am spus: mâine o voi face. Și uite unde mă aflu acum. Aș fi putut să mă vaccinez la medicul de familie, dar nu am făcut-o. Din neglijență, ce pot să spun”, a declarat Constantina Nedeluș, de pe patul de spital.

„Copiii mei s-au vaccinat, am doi nepoți. Eu și soția mea nu ne-am vaccinat pentru că ne-am crezut mai deștepți. Dar am fost atât de proști. Uite prin ce trebuie să trec acum, de când m-am îmbolnăvit”, a mai spus Florea Traznea, un alt pacient.

„Voi fi sinceră. Abia am ieșit din casă, sunt bătrână. Am crezut că nu am nicio problemă, așa că nu m-am vaccinat”, a spus Elena Boziru.

Astfel, concluzie reporterilor germani este cât se poate de dură. „Problema: sistemul de sănătate este într-o stare deplorabilă, mii de medici români au migrat în străinătate, unde câștigă mai mult. În plus, mulți cetățeni nu au încredere în stat și denunță corupția. Acest lucru scade dorința de vaccinare. Doar aproximativ 30 la sută din populație este complet imunizată”, scrie Der Spiegel.

De asemenea, însuși Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, a oferit o declarație pentru publicația din Germania.

„Oamenii vor să rămână acolo unde au trăit toată viața, unii sunt singuri pentru că rudele au plecat la muncă în oraș sau în străinătate. Acest lucru face dificilă vaccinarea persoanelor în vârstă. Și nu au încredere în vaccinare, sunt foarte reticenți, adesea din motive religioase”, a susținut Valeriu Gheorghiță.