Dăncilă e în corzi. Sunt anunțate PROTESTE de amploare.

Federaţia “Solidaritatea Sanitară” ameninţă cu proteste, care vor culmina cu declanşarea unei greve generale, dacă Guvernul va adopta o Ordonanţă de Urgenţă prin care veniturile salariale ar fi îngheţate la nivelul lunii decembrie 2018, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii federaţiei sindicale.

"Consiliul de Coordonare al Federaţiei 'Solidaritatea Sanitară', întrunit în perioada 14-15.XII.2018, a decis mobilizarea pentru proteste în situaţia în care Guvernul va adopta o Ordonanţă de Urgenţă prin care veniturile salariale ar fi îngheţate la nivelul lunii decembrie 2018, respectiv dacă salariaţii nu vor beneficia de creşterea salarială la care au dreptul legal pentru anul 2019 începând cu luna ianuarie 2019. Protestele vor viza un răspuns proporţional din partea salariaţilor: dacă se ajunge la situaţia promovării unui act normativ de îngheţare a salariilor în perioada sărbătorilor măsurile de protest pot fi declanşate în aceeaşi perioadă, amploarea protestelor şi formele de manifestare fiind corelate cu nivelul de afectare a intereselor angajaţilor. În situaţia în care creşterea salariilor începând de la 1 ianuarie 2019 nu va fi stabilită prin legea bugetului de stat, solicităm Guvernului adoptarea unui act normativ în regim de urgenţă care să asigure acordarea acestui drept salariaţilor", se arată într-un comunicat de presă. Sindiucatele susţin că sistemul public de sănătate este marcat de puternice convulsii sociale generate de introducerea unor ritmuri diferite de creştere a salariilor de bază între diferitele categorii de personal. Această măsură a fost adoptată de Parlament prin legea 153/2017 la iniţiativa Guvernului, împotriva solicitărilor consecvente ale Federaţiei 'Solidaritatea Sanitară" ca majorările salariale să se aplice tuturor categoriilor de salariaţi simultan, ea afectând în mod negativ buna funcţionare a sistemului sanitar. "Având în vedere că suntem în perioada negocierii Contractului colectiv de muncă la nivel de sector sanitar şi multe dintre drepturile salariaţilor fac parte din solicitările pe care Federaţia 'Solidaritatea Sanitară' le are în cadrul acestei negocieri, în cazul neonorării aşteptărilor fireşti ale salariaţilor, create de angajamentele Guvernului, protestele vor merge până la greva generală", mai spun sindicaliştii Federaţiei 'Solidaritatea Sanitară".

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a susţinut, recent, că proiectul de buget pentru anul viitor include majorarea salariilor de bază ale personalului din sectorul bugetar cu un sfert din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea nr.153/2017 pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. "Este o ordonanţă care vine la pachet cu Legea bugetului şi are mai multe măsuri de acest tip. Nimic altceva decât prorogarea unor termene care s-a făcut an de an şi nu reprezintă un element de noutate. În proiectul de buget pe anul viitor este inclusă majorarea salariilor de bază ale personalului din sectorul bugetar cu un sfert din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea nr.153/2017 pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018. Anul viitor cresc salariile aşa cum spune legea. Şi la pensii la fel (...). a explicat ministrul Finanţelor în data de 6 decembrie.