Decizie șoc luată de Simona Halep! După ce a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, sportiva în vârstă de 31 de ani a angajat o agenție de PR din SUA pentru a-i salva reputația.

Se pare că românca nu mai are încredere în staff-ul antrenorului său, Patrick Mouratoglou, care se ocupa inclusiv de imaginea ei. Constănțeanca l-a angajat pe Ron Berkowitz, fondatorul firmei de relații publice Berk Communications.

Potrivit jurnalistului Jon Wertheim, Simona Halep l-a angajat pe Ron Berkowitz după ce a primit verdictul din partea ITIA. Informația a fost confirmată pe contul oficial de Twitter al companiei Berk Communications.

Told that Simona Halep has hired Ron Berkowitz @BerkComm as she mounts a vigorous appeal. Brutal decision today. Four-your ban equals career ender for a 31-year-old athlete…

— Jon Wertheim (@jon_wertheim) September 12, 2023